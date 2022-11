Dovolj je bilo zafrkavanja in zajebavanja

Nehajte se zafrkavati. To je bila najboljša izjava Roberta Goloba od trenutka, ko je s svojo ekipo prevzel oblast. To prenehanje zafrkavanja je letelo na Janeza Janšo. Na to njegovo neusahljivo željo po delanju štale. To permanentno bolečino izgube oblasti, ki vodi v eno samo destrukcijo. Veriženje referendumov je točno to. Iz normalnosti narediti izredno stanje. Stalno vračanje in vzporedno uničevanje javne institucije.