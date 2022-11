Na letni ravni je inflacija oktobra znašala 7,7 odstotka, kar je pod pričakovanimi 7,9 odstotka in nižje kot mesec pred tem, ko je znašala 8,2 odstotka. Jedrna inflacija, ki ne upošteva cen hrane in energije, je oktobra na mesečni ravni znašala 0,3 odstotka, kar je pod pričakovanimi 0,5 odstotka; gre za najnižji objavljeni podatek o jedrni inflaciji po septembru 2021. Na letni ravni je znašala 6,3 odstotka, kar je manj kot septembra, ko je znašala 6,6 odstotka. V tem tednu je umirjanje inflacije v ZDA potrdil še indeks PPI, ki meri inflacijo na ravni proizvajalcev. Po objavljenih podatkih je bilo na borzah videti navdušenje in tečaji so krepko pridobili. Dan, ko so objavili podatke o oktobrski inflaciji, je bil celo eden boljših borznih dni nasploh. Objavljeni podatki krepijo upanje vlagateljev, da bo Fed upočasnil dvigovanje obrestne mere. Tako se za zadnje letošnje srečanje Feda v decembru pričakuje, da bo dvignil obrestno mero za 0,5 odstotne točke. Kar je manj, kot so znašali dvigi na zadnjih štirih srečanjih, ko so dvigovali vsakič po 0,75 odstotne točke. To se že kaže pri tržnih obrestnih merah. Donosnost 10-letne ameriške državne obveznice se je v zadnjih desetih dneh s 4,2 odstotka znižala na 3,7 odstotka. Kaže torej na umirjanje inflacije. Prav tako nekateri drugi ekonomski podatki ter objave podjetij, tudi napovedi odpuščanj nekaterih tehnoloških velikanov, kažejo na upočasnjevanje gospodarstva. Nekateri ekonomisti že opozarjajo na nevarnost, da bi Fed pretiraval z dvigovanjem obrestne mere in tako povzročil recesijo.

V ZDA so prejšnji teden potekale vmesne volitve v kongres. Republikanci so v predstavniškem domu prevzeli večino, senat je ostal demokratski. Takšna delitev ni slaba za delniške trge. Leto po vmesnih volitvah tudi statistično velja za nadpovprečno borzno leto. Ob tem je nekdanji predsednik Trump napovedal, da bo čez dve leti ponovno kandidiral. Pestro je tudi na trgu kriptovalut. Po zlomu kriptomenjalnice FTX v teh dneh prihaja do novih pretresov in padcev na trgu, a zaenkrat na finančnih trgih še ni prišlo do večje škode.