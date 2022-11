Kot napovedujejo na ministrstvu za delo, bodo v okviru javnega razpisa za izvajanje ukrepa za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih, sofinancirane bivalne enote in stanovanjske skupine, namenjene uporabnikom, ki potrebujejo osnovno, socialno in zdravstveno oskrbo, prilagojeno njihovim potrebam.

S projektom želijo med drugim zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje skupnostnih storitev in programov, ki bodo omogočali samostojno življenje in preprečevali socialno izključenost uporabnikov, nadalje omogočiti učinkovito upravljanje s tveganji, povezanimi z nalezljivimi boleznimi ter kakovostno in varno obravnavo oseb z visoko stopnjo odvisnosti od pomoči drugih. Med cilji razpisa navajajo tudi enakomerno pokritost potreb po celi Sloveniji.

Bivalne oziroma stanovanjske enote bodo namenjene odraslim osebam, ki so upravičene do institucionalnega varstva v domovih za starejše. Ciljna skupina razpisa pa so tudi odrasle osebe, ki so upravičene do institucionalnega varstva v varstveno-delovnih centrih, centrih za usposabljanje delo in varstvo ter posebnih socialnovarstvenih zavodih.

V posameznem objektu bo lahko največ 24 stanovalcev

Na razpisu bodo lahko kandidirali javni socialnovarstveni zavod, ki opravljajo dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb oziroma dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb.

Prijavitelji bodo morali izkazati tudi sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta in zagotavljanja tehničnih in kadrovskih zmogljivosti za izvedbo projekta, da nimajo neporavnavnih obveznosti do ministrstva za delo ter da imajo poravnave vse davke in dajatve, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred rokom, določenim za oddajo vlog na javni razpis. Izkazati bodo morali tudi, da niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije ter da za izvedbo prijavljenega projekta niso prejeli drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije.

Kot je med drugim razvidno iz napovedi razpisa, bo lahko v posameznem objektu največ 24 stanovalcev, v primeru gradnje stanovanjske skupine za odrasle osebe, ki so upravičene do institucionalnega varstva v varstveno delovnih centrih, centrih za usposabljanje delo in varstvo in posebnih socialnovarstvenih zavodih, pa bo lahko v stanovanjski skupini največ šest stanovalcev.

Predvidena višina sofinanciranja na posteljo je vsaj 77.307 evrov z vključenim DDV, med drugim sporočajo z ministrstva.