Nad smrdljivce uspešno s feromonskimi vabami

Po vsej državi stanovalci hiš in stanovanj na fasadah, balkonskih ograjah, oknih in okenskih policah ter v notranjosti svojih domov bijejo bitko s t. i. smrdljivci, kakor pogovorno rečemo stenicam, ki so po videzu podobne hroščem in ob ogroženosti izločajo človeškemu vonju neprijetne snovi. Stanislav Trdan pove, da imajo smrdljivci zelo aktivne smradne žleze, to so žleze z zunanjim izločanjem, z izločki katerih odvračajo tudi njihove naravne sovražnike.