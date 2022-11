V intervjuju, ki je bil v torek objavljen na manjšinskem spletnem portalu avstrijske radiotelevizije ORF, je Nataša Pirc Musar izpostavila svoje zadovoljstvo nad trenutnimi slovensko-avstrijskimi odnosi. Pri tem je posebej izpostavila avstrijskega predsednika Alexandra Van Der Bellna, ki ga je navedla kot svoj zgled.

Kot odprto vprašanje v dvostranskih odnosih je novoizvoljena predsednica izpostavila pravice slovenske manjšine v Avstriji, pri čemer pa je izrazila prepričanje, da so te »zgledno urejene« in da »ni praktično nobenih težav«.

Še vedno čakajo na nov zakon o narodnih skupnostih

Na te navedbe se je danes s pisno izjavo ostro odzval Narodni svet koroških Slovencev (NSKS), ki je ena od krovnih organizacij slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem. Kot poudarja NSKS, bi Pirc Musar kot odvetnica in novoizvoljena predsednica države »morala vedeti, da se niti državna pogodba iz leta 1919 niti državna pogodba iz leta 1955 nista zgledno izvajali. Niti daljnosežne obljube koroškega parlamenta pred referendumom 1920 niso bile izpolnjene niti memorandum iz leta 2011 ni bil zgledno uresničen (...) Od avstrijske državne pogodbe je minilo 77 let, od memoranduma 11 let, na nov zakon o narodnih skupnostih pa še vedno čakamo«.

NSKS pri tem omenja Van der Bellna, ki ga je novoizvoljena slovenska predsednica navedla kot zgled. Kot poudarjajo v krovni organizaciji manjšine, se je namreč ravno avstrijski predsednik pred dvema letoma slovenski manjšini opravičil »zaradi krivic, ki so bile storjene in zaradi zamujanja pri uresničevanju ustavno zagotovljenih pravic«.

Nameravajo jo »objektivno seznaniti s položajem manjšine«

»V zadnjih desetletjih je bilo verjetno na stotine informativnih srečanj narodne skupnosti z ministri in poslanci iz Slovenije. Samo v zadnjih desetih dneh sta bili dve, med drugim z zunanjo ministrico Tanjo Fajon. Če se informacije ne posredujejo naprej, kakšen je torej namen teh obiskov,« se v izjavi še sprašuje NSKS.

Ob tem ocenjuje, da bi Pirc Musar razmere lahko predstavili ob obisku, na katerega jo je ob izvolitvi povabil predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) ter župan Globasnice Bernard Sadovnik. Predsednik NSKS Valentin Inzko pa je izrazil pripravljenost predstavnikov narodne skupnosti za obisk Ljubljane, kjer bi lahko Pirc Musar čestitali za izvolitev in jo »objektivno seznanili s položajem manjšine«, še piše v izjavi.