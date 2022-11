Janković kaže, da je ranljiv

Čeprav je javnomnenjska anketa, ki jo je za Dnevnik konec oktobra izvedla agencija Ninamedia, pokazala, da bi opredeljeni polnoletni volilci vodenje prestolnice še enkrat zaupali Jankoviću (in to že v prvem krogu), se ta na nedeljske volitve ne podaja ležerno. Že po jesenskih počitnicah je v nabiralnike volilcev razposlal precej obsežno predvolilno revijo. V njej Ljubljančanov ni zgolj spomnil na načrtovane ali že izvedene všečne projekte in se pohvalil skozi usta znanih podpornikov. Svoje volilce je v »uvodniku« opozoril tudi, naj se ne zanašajo na to, da je njegova vnovična izvolitev samoumevna. Iz tega je mogoče razbrati, da županov štab vendarle skrbi, da bi pretirano poudarjanje Jankovićevih možnosti za zmago uspavalo njegovo bazo, da se ne bi dovolj množično odpravila na volišča. Nizka volilna udeležba sicer skoraj zagotovo ne bi ogrozila njegove zmage na županskih volitvah, a bi se utegnila odraziti v izvolitvi majhnega števila Jankovićevih svetnikov v mestni svet. Janković bi si tudi tokrat zagotovo želel imeti večino, saj mu je takšno razmerje moči v mestnem svetu najbolj domače in mu omogoča lagodno vladanje. Zato ne preseneča, kako močno v tokratni kampanji izpostavlja pomembnost Liste Zorana Jankovića pri razvoju Ljubljane.