Po velikem razočaranju na evropskem prvenstvu ima slovenska košarkarska reprezentanca znova razloge za veselje. Izredno oslabljena in neizkušena izbrana vrsta je namreč na tretji in četrti tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti pričakovanjem prikazala dve suvereni predstavi, zasluženo na kolena spravila tako Izrael kot Nemčijo ter se veselila četrtega preboja na košarkarski mundial, prvega po letu 2014. S tem pa se je Slovenija izognila tudi črnemu scenariju, da bi bila več let brez velikega tekmovanja in posledično glavnega zvezdnika Luke Dončića.

»Zelo smo veseli uvrstitve na svetovno prvenstvo. Leta 2019 smo ga spremljali po televiziji, kar nas je zelo bolelo. Slovenija po kakovosti sodi med najboljše reprezentance na svetu. V zadnjem tednu sem užival v igranju za reprezentanco z igralci, ki imajo veliko srce, so nadarjeni in trdo delajo. Vesel sem, da smo skupaj prišli do pomembnih zmag,« je uvrstitev na svetovno prvenstvo pospremil kapetan Edo Murić, ki je bržčas prejel tudi kakšno sporočilo Dončića. Dallasova številka 77 je namreč s sliko na instagramu sporočila, da spremlja tekmo v klubski dvorani za trening.

Murić je sicer v zadnjih letih reprezentančna stalnica tako na velikih tekmovanjih kot v kvalifikacijah. Tako ni čudno, da je proti Nemčiji vknjižil že svoj 86. nastop v dresu z državnim grbom, s tem ujel Jako Lakoviča na drugem mestu in po podatkih Košarkarske zveze Slovenije za prvim Goranom Dragićem zaostaja le še za štiri nastope. »Igrati za reprezentanco je velika čast. Edina težka stvar je, da zaradi tega trpi družina. Še ko bi imel prosto in videl otroke, greš v izbrano vrsto. A igranje za Slovenijo so bile moje sanje od majhnih nog in še vedno so. Dokler bom sposoben in bo srce na pravem mestu, bom vedno na voljo reprezentanci. In to ne glede na vlogo,« je čustveno odgovoril Murić.

Čeprav navijači radi vidijo, kako uspeva mladim in neuveljavljenim igralcem, posledično ter tudi zasluženo sta bila veliko hvale deležna Žiga Samar in Urban Klavžar, pa je bil ravno Murić kot že nič kolikokrat tisti, ki je bil vodja na in ob igrišču. To ceni tudi selektor Aleksander Sekulić. »Samar je že pokazal, iz kakšnega testa je. Nenazadnje je prestopil v evroligaško Albo, ki ga je posodila v Hamburg, kjer v evropskem pokalu in nemškem prvenstvu kaže izjemne igre. Od Klavžarja je bilo težko pričakovati kar koli. Z nami je bil prvič, star je 18 let, imeli pa smo tri ali štiri skupne treninge. Znašel se je v nehvaležnem položaju, saj sta bili tekmi sila pomembni, a je pokazal karakter, borbenost in energijo. Čeprav na mladih sloni prihodnost, pa moramo izpostaviti tudi izkušene. V prvi vrsti Murića. Težko izberem besede zahvale za to, da je vedno na voljo reprezentanci in daje zgled na treningih in tekmah. Tudi Morgan je brez besed in prepričevanja prišel pomagat. Vsem, ki so bili tu in se borili, se lahko globoko zahvalim. Prikazali so junaški predstavi in nas popeljali na svetovno prvenstvo, kar ni samoumevno in je velika stvar.«