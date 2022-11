Košarkarji Slovenije so se z zmago proti Nemčiji uvrstili na svetovno prvenstvo 2023, ki bo na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji.

Slovenija bo četrtič udeleženka turnirja dvaintridesetih najboljših reprezentanc na svetu, ki bo potekal od 25. avgusta do 10. septembra na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji. Prvič je nastopila 2006 v Saporu in Tokiu, 2010 je igrala v Turčiji, 2014 pa v Španiji.

Do konca kvalifikacij sta sicer še dva kroga, toda tekmi v Estoniji in doma z Izraelom februarja prihodnje leto ne moreta spremeniti dejstva, da bodo iz skupine J v Azijo napredovale Finska, Nemčija in Slovenija.

Oslabljena in pomlajena slovenska reprezentanca, ki je v petek zmagala že v Izraelu, je tudi v Kopru do uspeha prišla z borbeno in taktično zrelo predstavo. Pot do dveh točk proti tretji ekipi z evropskega prvenstva v Berlinu, ki je podobno kot Slovenija nastopila le s peščico igralcev iz septembrskega turnirja, je nakazala v tretji četrtini, ki jo je dobila s 25:10.

Pod vodstvom naveze Žiga Samar - Jordan Morgan je prednost v tretji četrtini povišala na 61:48, v zadnjih desetih minutah pa jo je kljub seriji dvanajstih točk Nemčije v zaključku tekme uspešno zadržala.

Pri Sloveniji se je le šest igralcev vpisalo med strelce. Največ točk je dosegel Jordan Morgan, ki je zbral 22 točk (met 9:14) in 13 skokov. Žiga Samar je dosegel 12 podaj in 14 točk (met 6:14), po 14 točk pa sta prispevala še Edo Murić (met 6:10) in Miha Lapornik (met 3:9).

Deset točk v 23 minutah na parketu je zbral 18-letni Urban Klavžar, sedem točk pa je dodal Blaž Mahkovic.