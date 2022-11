Poraz in zmaga pod težo nahrbtnika

Predsednica je ona, a spol predsednika republike, petega po vrsti, je še najmanj pomembna novica z včerajšnjih volitev, čeprav je to, da je Slovenija na najvišji državni položaj (vsaj v protokolarnem smislu) prvič izvolila žensko, tudi za našo dokaj emancipirano družbo velik simbolni korak naprej. Toliko večji zato, ker je bila Nataša Pirc Musar izvoljena neposredno in torej v predsedniško palačo ne bo vstopila po sklepu nekih organov ali gremijev, ki bi pri kadrovanju morali upoštevati kakšen interni pravilnik ali nadležno žensko kvoto. Pirc-Musarjeva je predsednica postala po ljudski volji in v volilni bitki, v kateri ji je nasproti stal predstavnik najbolj konservativne in najmanj tolerantne, odprte – tudi v odnosu do žensk na javnih položajih – politične sile, Anže Logar iz SDS. A to je, bi rekel celo eden od njenih predhodnikov z Erjavčeve, dr. Danilo Turk, danes vendarle drugorazredna tema.