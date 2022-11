Olimpijini dominaciji na slovenskih zelenicah ni videti konca. Na 17 tekmah so roke v zrak zmagoslavja dvignili kar 14-krat, 43 osvojenih točk pa hkrati pomeni, da imajo pred najbližjim zasledovalcem Celjem kar 13 točk prednosti. Najnovejša žrtev varovancev Alberta Riere so bile Domžale, ki jim ni pomagalo ne domače igrišče, ne 2200 gledalcev (vstop je bil prost), ne statistika, po kateri so bili zadnjih osem tekem neporaženi. Ljubljančani so bili preprosto boljši nasprotnik.

Bi se tekma lahko odvila tudi drugače? Mogoče bi se, če bi za Domžalčane obveljal gol v zadnjih trenutkih prvega polčasa, ko so sodniki po pregledu posnetkov s pomočjo VAR ugotovili, da je Benjamin Markuš igral z roko. V nadaljevanju so bili zeleno-beli prepričljivo boljši, še posebno pa po 61. minuti, ko je Markuš prejel drugi rumeni in posledično rdeči karton. »Posredovanje VAR ni neposredno vplivalo na psiho naše mlade ekipe. Zagotovo bi nam gol dal zalet. Nekako bi se ob tem sprostili. Pozneje je sledil sklop dogodkov pri vodilnem golu gostov, rdeči karton Markuša pa je dodatno otežil zadevo. Ko imaš igralca manj, se je težko vrniti. Olimpija je imela dogajanje vse do konca pod nadzorom in je zasluženo zmagala,« je dejal trener Domžal Simon Rožman, ki ga naslednja tekma čaka 30. novembra proti Radomljam. Rožman predstave glavnega sodnika ni želel komentirati, je pa dejal, da bodo tekmo podrobno analizirali. Prav tako je priznal, da so bili Ljubljančani boljši tekmec. »Olimpiji bi čestital za zmago. Nismo bili na želeni ravni. Imamo še ogromno rezerv. Mogoče smo se malce ustrašili oziroma pregoreli v želji. Prepustili smo jim pobudo, imeli tudi krasno priložnost za vodstvo in v idealni situaciji bi tekma z golom ob koncu prvega polčasa šla v drugo smer, saj bi nas izid 1:0 pred nadaljevanjem zagotovo dvignil,« je še razmišljal 39-letni Celjan.

Igralec tekme je bil Svit Sešlar, ki je zabil dva gola. Prvega za vodstvo z 1:0 s prostega strela z razdalje 20 metrov, drugega za 3:0 pa v 88. minuti v kazenskem prostoru. To je bil zanj že osmi gol sezone. Znova velja izpostaviti tudi vratarja Matevža Vidovška, ki je ponovno mrežo ohranil nedotaknjeno, doslej pa je na 11 tekmah prejel le en gol. Čeprav Olimpija igra prepričljivo, nekateri menijo, da zmaguje predvsem zaradi stalne pomoči sodnikov in izjemnega Vidovška. Celo Zlatko Zahović je v televizijski oddaji Pod prečko govoril o stalni naklonjenosti sodnikov do Ljubljančanov. To jezi tudi trenerja Alberta Riero, ki se je odzval z besedami: »Očitno so sodniki naši prijatelji. Ko slišim govorice ljudi iz nogometa, da zmagujemo zaradi sodnikov in vratarja, lahko povem samo, da 43 točk ne osvojiš zaradi sreče ali sodnikov. Če igraš dobro, morda potrebuješ tudi nekaj sreče, da se žoga od vratnice odbije v mrežo. A srečo je treba izzvati. Sodniki in vratarji ne dajejo golov, temveč jih ekipa, ki si ustvarja veliko priložnosti in dosega gole.« Dejansko pri Olimpiji vse bolj stopa v ospredje moštveni duh, igralci pa verjamejo v vizijo trenerja, a se zavedajo, da jih do naslova prvaka čaka še dolga pot, na kateri ne bodo samo zmage. Podobnega mnenja je tudi kapetan Olimpije Timi Max Elšnik, ki je tekmo pokomentiral z besedami: »Dominirali smo vseh 90 minut. Seveda je bilo lažje igrati, ko smo imeli igralca več. Pri prvem golu se nismo ustavili in smo nadaljevali pritisk, lahko bi zabili še več golov. Najpomembnejše so nove tri točke. Po koncu tekme je imel trener kratek govor in nam čestital za borbo in trud. Zahvalil se je vsem igralcem, tudi tistim, ki prihajajo s klopi. Poudaril je, da je za uspeh pomemben prav vsak član ekipe, v kadru pa imamo samo 20 nogometašev. Sezona je namreč še zelo dolga, vsak posameznik bo pomemben.« Olimpija bo naslednjo tekmo odigrala 30. novembra proti Celju.

*** Ko slišim govorice ljudi iz nogometa, da zmagujemo zaradi sodnikov in vratarja, lahko povem samo, da 43 točk ne osvojiš zaradi sreče ali sodnikov. Sodniki in vratarji ne dajejo golov, temveč jih ekipa, ki si ustvarja veliko priložnosti in dosega gole. Albert Riera, trener Olimpije