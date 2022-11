Svetovni prvak Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je bil na koncu četrti, potem ko je v nekaj ostrih dvobojih s tekmeci tudi poškodoval sprednje krilce svojega dirkalnika in ob koncu ni mogel zdržati napadov.

Na kratki dirki, ki tudi v tej sezoni na treh preizkušnjah formule 1 nadomešča kvalifikacije, točke dobi prvih osem dirkačev. Eno je z osmim mestom ujel tudi Danec Kevin Magnussen (Haas), ki je v petkovih kvalifikacijah v spremenljivih vremenskih razmerah presenetil vse in si privozil najboljši startni položaj za današnjo dirko. A po začetku stokilometrske in 24 krogov dolge dirke ni zdržal prav dolgo v vodstvu; hitrejši tekmeci iz favoriziranih ekip so ga kmalu izrinili tudi z mest tik pod vrhom.

Dolgo sta se za prvo mesto borila Verstappen in Russell, ko pa je slednji prišel mimo Nizozemca, ni imel težav z branjenjem prvega mesta. Več težav je imel svetovni prvak, saj je zaradi poškodovanega dirkalnika in napačne izbire pnevmatik precej izgubljal in sta ga hitro ujela še Sainz in Hamilton. Razvil se je boj za drugo in tretje mesto, v katerem je na koncu najkrajšo potegnil prav član Red Bulla.

Verstappnu tako danes ni uspelo doseči trojčka zmag na sprinterskih dirkah, potem ko je prvi dve takšni preizkušnji v sezoni v Imoli in Spielbergu dobil.

Z današnjim uspehom si je pravi "pole position" za dirko privozil Russell, ob njem pa bo dirko začel tudi Hamilton. Sainz namreč na dirki v nedeljo, ki se bo začela ob 19. uri, ne bo startal z drugega mesta, saj je zaradi menjave pogonskega sklopa dobil kazen pet mest slabšega izhodišča.

Druga startna vrsta bo tako Red Bullova (Verstappen - Sergio Perez), v tretji pa bo ob drugem Ferrarijevem dirkaču Charlesu Leclercu še Lando Norris z McLarnom.

"Noro je, da bova zdaj oba startala iz prve vrste. To je izjemen položaj in nam omogoča, da s pravo strategijo napademo celo zmago," je po sobotnem delu dogajanja v Braziliji dejal Russell.

V seštevkih je po osvojenem naslovu Verstappna in kroni Red Bulla med konstruktorji odprto le še drugo mesto v skupnem seštevku dirkačev; Perez ima po današnji dirki 284 točk, Leclerc pa 278. Verstappen je doslej zbral 421 točk.