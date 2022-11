Dončićev Dallas tudi v Washingtonu praznih rok

Košarkarji Dallas Mavericks, katerih prvi zvezdnik je Slovenec Luka Dončić, so po porazu proti Orlandu v severnoameriški ligi NBA gostovali še pri Washington Wizards in tudi v prestolnici ostali praznih rok. Washington je na krilih Kyla Kuzme in njegovih 36 točk premagal Dallas s 113:105. Dončić je tokrat za goste dosegel 22 točk.