Jalova politika zaletavanja v zid

V življenju posameznika ali organizacije praviloma ni pomembno le, da se nekaj zgodi: sestanek, obletnica, kongres stranke ali interpelacija. Včasih je še bolj pomembna časovna dimenzija, ko je bolj kot to, kaj se zgodi, pomembno, kdaj se nekaj zgodi. V Gibanju Svoboda so, denimo, najprej napovedovali organizacijo združitvenega kongresa za september, ko so preučili urnik volilne jeseni, so ga predstavili v obdobje pred lokalnimi volitvami. V novi stranki se borijo za uveljavitev tudi na lokalni ravni, zato bo sobotni kongres izzvenel predvsem kot predvolilno dejanje. S tem seveda ni nič narobe, strankarski kongresi niso namenjeni le volitvam organov stranke ali sprejemanju programskih smernic.