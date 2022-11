Slovenske rokometne prvokategornice so po zmagi v svojem prvem nastopu v drugem delu zaključnega turnirja stare celine po dolgih 18 letih naredile pomemben korak proti uvrstitvi na najbolj prestižne tekme. Ključ do zmage nad sosedami je bila sijajna obramba. V drugem polčasu so izbranke slovenskega selektorja Dragana Adžića prejele le šest golov.

Pred njimi sta v nadaljevanju glavnega dela tekmovanja v Ljubljani še dve zahtevni tekmi. V ponedeljek, 14. novembra, se bodo ob 18. uri pomerile z izjemno močnimi Norvežankami, dva dni kasneje pa jih ob 15.30 čaka še obračun z Madžarkami. Slovenija je pred današnjo zmago nad Hrvaško v skupinskem delu v Celju premagala še Dansko z 28:26 in Srbijo s 27:24 ter izgubila proti Švedski z 22:33.

Odlična obramba

Uvodna postava - na vratih je bila Amra Pandžić, na krilnih položajih Tamara Mavsar in Alja Varagić, na zunanjih Ana Gros, Elizabeth Omoregie in Nina Zulić, na mestu krožne napadalke pa Nataša Ljepoja - je na najboljši možni način odprla obračun proti južnim sosedam. Z dvema »projektiloma« prve dame slovenskega rokometa v zadnjih letih Grosove ter Mavsarjeve iz bliskovitega nasprotnega napada in Omoregiejeve iz pozicijskega napada so ob koncu šeste minute povedle s 4:0 ter hrvaškega stratega Nenada Šoštarića prisilile, da je zahteval minuto odmora.

A prava vrednost v slovenski igri je bila igra v obrambi. Različica 6-0 je bila na visoki ravni, prav tako Pandžićeva, ena od junakinj zmage nad Srbkinjami, ki je zaustavila nekaj strelov Hrvatic, ki so po medlem uvodu v nadaljevanju le vzpostavile ravnotežje v Stožicah. V 12. minuti so enim od treh gostiteljic letošnjega turnirja stare celine povsem zadihale za ovratnik (6:5), tri minute kasneje pa jih tudi ujele (7:7).

Po minuti odmora Adžića, ki je z nekaterimi kadrovskimi korekcijami - do konca prvega polčasa v igro nista vstopili le obe vratarki Branka Zec in Maja Vojnović ter krilna igralka Maja Svetik - skušal dvigniti igro svojih varovank, se razmerje na igrišču ni bistveno spremenilo. V 19. minuti so prvič na dvoboju pogledale v hrbet tekmicam (8:9). Do konca prvega polčasa se je v osrednji nacionalni športni dvorani odvijal izenačen obračun, na veliki odmor pa so se domače igralke odpravile z vodstvom 13:12.

Sedem golov Ane Gros

Uvod v drugi polčas je bil preslikava prvega. Adžićeve varovanke so ga odprle suvereno, v 34. minuti povedle s 15:12. Hrvatice so med 34. in 40. minuto Slovenkam preprečile, da bi dosegle gol, a gostiteljice so bile izjemno dobre v obrambi in držale prednost pred tekmicami.

V 41. minuti so si znova priigrale štiri gole naskoka, potem ko je Nataša Ljepoja zadela z vodstvo s 17:13, njihovo igro pa ni ustavila niti hrvaška minuta odmora. Obramba 6-0 je bila še naprej agresivna in kolektivna, razpoložena je bila tudi vratarka Pandžićeva, ki je nanizala nekaj bravuroznih obramb.

»Kraljice šoka«, kot so Hrvati poimenovali nosilke bronastega odličja z evropskega prvenstva na Danskem 2020, niso našle načina, da premagajo granitno slovensko postavitev 6-0, v domačem napadu pa je blestela Grosova. Enaintridesetletna Velenjčanka je parala živce tekmicam in svoje soigralke v 45. minuti povedla v vodstvo z 18:13.

Rapsodija igralk v modrih dresih pa se ni končala. Po golih Nataše Ljepoje in Tamare Mavsar je domača prednost v 48. minuti že znašala sedem golov (20:13). Tudi po drugi hrvaški minuti odmora se razmerje moči na igrišču ni spremenilo, Slovenke so bile še naprej za razred boljše od nemočnih Hrvatic.

Adžićeve varovanke v sami končnici niso popustile v obrambi, borile so se kot levinje, v napadu pa vseskozi imele rešitve za obrambo Hrvatic. Največjo prednost so si priigrale tik pred zadnjim zvokom sirene, ko so povedle za devet golov (26:17). V slovenski reprezentanci je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Ana Gros s sedmimi goli. Nataša Ljepoja je prispevala pet, Tamara Mavsar pa štiri zadetke.