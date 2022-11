Borza FTX je bila druga največja borza kriptovalut za Binanceom. Predvsem so bili močni na ameriškem in kanadskem trgu, ki sta z vidika regulacije najzahtevnejša. V torek je sledil šok, FTX je blokiral vse dvige denarja s svoje borze. Izkazalo se je, da borza nima denarja strank in posledično stranke ne morejo dvigniti svojih sredstev. Uradno ni znano, kaj natančno je vodilo v nastalo situacijo. Trenutno vse kaže na to, da je FTX posojal denar svojih strank povezanemu podjetju Alameda Research, ki ga je prav tako ustanovil Sam Bankman - Fried. Slednje podjetje je nato s sredstvi špekuliralo na trgu. Posledično je nastala luknja, ki naj bi bila neuradno velika od 4 do 10 milijard dolarjev. Isti dan je Binance objavil, da so podpisali nezavezujočo namero o prevzemu družbe FTX, s čimer bi oškodovanim strankam vrnili denar. V sredo pa so iz Binancea sporočili, da po opravljenem skrbnem pregledu odstopajo od prevzema. Tako se je uresničil najbolj črn scenarij za vse, ki imajo sredstva na borzi FTX. Najverjetneje bodo morali oškodovanci na povračilo svojih sredstev upati v stečajnem postopku.

Ob novici so cene virtualnih sredstev konkretno padle. Bitcoin trenutno trguje pri ceni 16.500 evrov, še v nedeljo je trgoval nad 21.000 evri. V štirih dneh je tako največja kriptovaluta izgubila kar 23 odstotkov svoje vrednosti in trguje pri najnižji ceni letos. Ethereum je na drugi strani prav tako pod udarom, njegova cena se trenutno giblje okrog 1200 evrov​, kar predstavlja 28-odstotno znižanje v primerjavi z njegovo ceno v nedeljo.