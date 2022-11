V skladu z besedilom, sprejetim na današnjem plenarnem zasedanju, bodo morale države EU, ki predložijo spremenjeni načrt za okrevanje in odpornost po začetku veljavnosti tega predloga, vanj vključiti tudi ukrepe za varčevanje z energijo, proizvodnjo čiste energije in diverzifikacijo oskrbe z energijo, kot je predvideno v načrtu REPowerEU, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Evropski poslanci želijo, da bi dodatna nepovratna sredstva v višini 20 milijard evrov, ki jih je predlagala komisija, prišla iz zgodnejše dražbe nacionalnih pravic do emisij v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami, namesto da bi uporabili pravice iz rezerve EU za stabilnost trga.

Želijo tudi, da komisija opredeli dodatne vire denarja za dopolnitev financiranja ukrepov REPowerEU vključno z omogočanjem prožnosti pri uporabi neporabljenih sredstev, zlasti neporabljenih sredstev iz proračunskega cikla 2014-2020. Dodatna nepovratna sredstva bi razdelili državam EU ob upoštevanju njihove stopnje energetske odvisnosti, povečanja stroškov za gospodinjstva, povezanih z energijo, in deleža fosilnih goriv v bruto domači porabi energije.

Države članice bi morale pri izvajanju novih ukrepov upoštevati prispevke regionalnih organov, nevladnih organizacij in socialnih partnerjev. Ukrepi, vključeni v poglavja RePowerEU, pa bi morali dati prednost naložbam za odpravo energetske revščine v ranljivih gospodinjstvih, malih in srednje velikih podjetjih ter mikropodjetjih.