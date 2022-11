Zadovoljiv poraz in bleda zmaga

Še vedno je povsem mogoče, da bo ameriška republikanska stranka demokratom prevzela večino v obeh domovih ameriškega kongresa, pa so ob včerajšnjem objavljanju rezultatov torkovih volitev republikanci vseeno obveljali za poražence. V politiki zna biti preseganje pričakovanj pomembnejše od zmage, in to so tokrat storili demokrati, ki so poleg predvolilnih napovedi negirali tudi zgodovinski trend, po katerem stranka predsednika na volitvah sredi njegovega mandata utrpi znaten poraz. Demokrati imajo realne možnosti, da obdržijo večino v senatu, v predstavniškem domu pa bo njihov poraz očitno relativno tesen, čeprav bo še vedno poraz.