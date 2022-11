Kot da jih že tako ne bi bilo dovolj, je svet športa v stalnem iskanju novih zvezdnikov. Takšnih, ki se bodo smejali z reklamnih plakatov in oglaševali vse, od zobne kreme do kosilnice za travo, ki nam bodo, kot radi rečemo, »skakali iz hladilnika«. A tako je dandanes naravnan cel svet, katerega pomemben del je pač tudi šport in z njim športni zvezdniki. S čimer je nenazadnje vse lepo in prav, a vseeno se zdi, da gredo vsi skupaj v nekaterih primerih kdaj pa kdaj predaleč. Da iz kakšnega športnika naredijo velezvezdnika, še preden je ta dosegel dobesedno kar koli, že ko samo nakaže, da bi znal biti »naslednja velika stvar«.

Na ta način marsikateri potencialni zvezdnik, ker so mu pač zmešali glavo, ni niti približno dosegel tega, kar so mu napovedovali in česar bi bil zmožen, če bi ga pustili malo bolj pri miru. Seveda pa so na drugi strani tudi primeri, ki so dosegli ali celo presegli pričakovanja. Prvi tak je LeBron James, ki je denimo s podjetjem Nike podpisal pogodbo za vrtoglavih 90 milijonov dolarjev, še preden je sploh odigral prvo tekmo v ligi NBA. Zanj se je, ko je bil še srednješolec, napovedovalo, da bo eden največjih vseh časov, in v zadnjih dveh desetletjih je to dejansko tudi postal. No, Jamesa pa ne omenjamo naključno. Pred prihodom v ligo NBA namreč po njem, kljub številnim zvezdnikom zadnjih dveh desetletij, še nihče ni dvigoval toliko prahu kot 18-letni Francoz Victor Wembanyama, ki ima že zdaj rezervirano prvo mesto na naslednjem naboru lige NBA.

Brez težkih tekem

O Wembanyami kot o naslednjem največjem zvezdniku lige NBA govorijo vsi. »Gre za košarkarja, kot ga sploh še ni bilo, ki ga ne moremo primerjati z nikomer. Ni novi Magic, Jordan, Dr. J ali LeBron, je prvi svoje vrste,« poročajo skavti, ki se pri tem naslanjajo na podatke o njegovih fizičnih lastnostih (v višino meri 220 centimetrov in ima razpon rok 244 centimetrov) in hkrati neverjetno tehnično znanje, ki je na ravni najbolj spretnih in hitrih branilcev ter odličnih strelcev z razdalje. Pri čemer je zanimivo, da je ves svoj razkošen talent zaenkrat razkazoval in ga razkazuje skoraj izključno na francoskem prvenstvu. Sicer je res, da je oktobra 2019 svoj ognjeni krst v članski košarki v dresu Nanterra doživel na tekmi evropskega pokala proti Brescii (leto kasneje je z istim klubom na istem tekmovanju gostoval tudi v Stožicah proti Olimpiji) in da je pred sezono 2021/2022 podpisal triletno pogodbo z Asvelom ter z njim v evroligi odigral 13 tekem brez pretirano vidnih dosežkov in se pred letošnjo sezono omenjeno pogodbo odločil razdreti ter prestopiti v Metropolitans.

Tam je predsednik nekdanji zvezdnik lige NBA Boris Diaw, trener pa dolgoletni francoski reprezentančni selektor Vincent Collet, kar naj bi ob dejstvu, da Metropolitans igra zgolj v francoski ligi in ga v tej sezoni ni na evropskih tekmovanjih, Wembanyami omogočalo mirnejši razvoj, več kakovostnih treningov in manj tekem, preden se bo naslednjo sezono podal v ligo NBA. Poteza, ki jo mnogi hvalijo, spet drugi pa grajajo, češ da bo za njim bistveno premalo težkih tekem, preden se bo pomeril z najboljšimi na svetu. Za primerjavo: Luka Dončić je pred odhodom v NBA z reprezentanco postal evropski prvak in bil v najboljši peterki EP, z Realom Madrid je osvojil evroligo in bil najkoristnejši igralec tako rednega dela kot sklepnega turnirja ter trikrat prvak Španije in najkoristnejši igralec tamkajšnje lige. Wembanyama medtem ni osvojil še ničesar in za člansko reprezentanco še ni zaigral.

Takšnega še ni bilo

Kdo ve, morda pa je prav eksplozija Luke Dončića (ki je bil na naboru izbran kot tretji) ali še bolj v zadnjih štirih letih po dvakrat najkoristnejših igralcev lige Giannisa Antetokounmpa (izbran kot 15.) in Nikole Jokića (izbran šele kot 41.!) Američane napeljala do tega, da so še bolj kot sicer postali pozorni na talente iz Evrope. Med katerimi, pa ne samo med njimi, Wembanyama zagotovo izstopa – če ne po rezultatskih dosežkih, pa zagotovo po potencialu, ki se ob omenjenih lastnostih zdi enormen. »Kaj si mislim o njem? Verjetno to, kar si mislijo vsi. V zadnjih letih je v ligo prišlo kar nekaj 'samorogov', on pa je bolj kot to 'vesoljec'. Nihče ni še nikdar videl tako visokega košarkarja, ki ima hkrati tako graciozne in tekoče poteze. Zagotovo je generacijski talent. Upam, da bo ostal zdrav, to je zanj najpomembnejše,« mu je na dušo popihal tudi sam LeBron James, medtem ko ga je Steph Curry primerjal z igralcem, ki ga v računalniški igri ustvariš kot branilca, a mu nameniš višino 220 centimetrov.

Kako zelo so se Američani zagreli za novega zvezdnika, pričata tudi dejstvi, da v ZDA menda po novem na veliko spremljajo tekme francoske lige in da je Wembanyamov klub Metropolitans pred kratkim samo za to, da se je lahko predstavil tamkajšnjim gledalcem in kar več kot 200 skavtom, odigral dve tekmi v Las Vegasu proti moštvu razvojne lige (G league) Ignite. Ne eni je zmagal, na drugi izgubil, Wembanyama pa je dosegel 37 in 36 točk.