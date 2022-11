Prva urednika sta bila arhitekta Vojteh Ravnikar in Tomaž Brate, oblikovalec Ranko Novak pa je bil tisti, ki je zaznamoval njeno vizualno podobo. Revija je pomembno povezana tudi s Piranskimi dnevi arhitekture, ki že devetintrideset let zapored potekajo v Piranu. Da bi njeno zgodbo, ki so jo skozi vsa ta leta sooblikovali njeni ustvarjalci in ustvarjalke, primerno zaokrožili, so včeraj v ljubljanski galeriji Dessa odprli razstavo Piranesi 30: 30 let revije Piranesi, ki med drugim vključuje vse številke, stiskane do sedaj, vključno z najnovejšo, udeleženci pa si bodo lahko ogledali tudi intervjuje s slavnimi arhitekti ter se podrobneje seznanili z dosežki arhitekture. Razstava bo na ogled do 17. novembra.

Pomembno, da izhaja v tiskani izdaji

»Revija Piranesi izhaja v obliki dvojne številke enkrat na leto, njen pomen pa vidimo predvsem v tem, da prinaša v slovenski in srednjeevropski prostor kritično distanco do starejše arhitekture in izbor nekaterih presežnih del najnovejše srednjeevropske arhitekturne produkcije. Predvsem pa to, da še vedno, kljub vsesplošnemu zamiranju strokovnih tiskanih publikacij, ohranja svojo tradicionalno obliko tiskanega izvoda. Menimo namreč, da je revijo pomembno vzeti v roke, jo prebirati ali zgolj prelistati ter jo na koncu odložiti na polico in jo čez čas ponovno vzeti v roke. Tako revija z bralci vzpostavlja intimen, taktilen odnos. Zato se bomo trudili, da jo bomo še naprej izdajali v tiskani obliki, saj bo primerno arhivirana ostala tudi zanamcem,« je povedal Robert Potokar, glavni in odgovorni urednik revije Piranesi, ki bo imel v torek, 15. novembra, ob 18. uri v Plečnikovi predavalnici na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani predavanje.