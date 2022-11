Rana po izpadu slovenske košarkarske reprezentance v četrtfinalu evropskega prvenstva proti Poljski je še kako sveža, a pred izbrano vrsto selektorja Aleksandra Sekulića, ki je iz ruskega Kubana, kjer vodi tamkajšnjo Lokomotivo, pripotoval včeraj zvečer, so že novi izzivi. Na tretji in četrti tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo jih v petek v gosteh ob 13. uri čaka Izrael, v ponedeljek ob 18. uri pa v Kopru Nemčija. Z dvema zmagama bi si Slovenija že zagotovila pot na košarkarski mundial, ki ga je leta 2019 izpustila, z eno pa bi se mu močno približala. Še zlasti, če bi ji uspelo ugnati Izrael, ki je trenutno dve zmagi za kapetanom Edom Murićem in soigralci. V skupini J si je Finska pot na Filipine, Japonsko in v Indonezijo prihodnje leto že zagotovila, bolj kot ne tudi Nemčija. Obe imata po sedem zmag in poraz. Na tretjem mestu, ki še pelje na svetovno prvenstvo, je Slovenija s petimi zmagami in tremi porazi, na četrtem in petem pa Izrael in Švedska s tremi zmagami in petimi porazi. Zadnja je Estonija (2-6). Sekulićeve izbrance vsekakor ne čaka lahko delo, saj bo moštvo to pot izredno zdesetkano.

Z EP le Murić in Samar

Z evropskega prvenstva bo slovenski selektor lahko računal le na kapetana Eda Murića in Žigo Samarja. Luka Dončić, Goran Dragić in Vlatko Čančar nastopajo v ligi NBA, ki igralcem ne dovoli na Fibine kvalifikacijske tekme. Klemen Prepelič (Valencia) in Mike Tobey (Barcelona) nista dobila dovoljenja klubov, saj v evroligi prav tako ne prekinjajo tekmovanja. Kot tudi ne v japonski drugi ligi, kjer igra Žiga Dimec. Aleksej Nikolić je pred kratkim podpisal dvomesečno pogodbo s Sassarijem in je zaradi kočljive situacije odsoten, Luka Rupnik pa je bil še pred dnevi brez kluba. V nadaljevanju sezone bo nastopal v španski drugi ligi pri Bourgu. Zoran Dragić in Jaka Blažič, ki bi bila sicer velika aduta Sekulića, sta poškodovana. Manjkali bodo tudi nekateri drugi, ki bi selektorju prišli še kako prav. Gregor Hrovat zaradi načina, na katerega ni potoval na evropsko prvenstvo, še ni pripravljen obleči reprezentančnega dresa, poškodoval se je še Luka Lapornik. Zaradi tega je Sekulić v zadnjem trenutku poklical člana Mornarja iz Bara Petra Vujačića.

Izjemna odgovornost bo na tekmah proti Izraelu in Nemčiji padla na Samarja, ki odlično igra za Hamburg, in Jordana Morgana, ki po poškodbi kolena znova blesti, to pot v dresu turškega Konyaspora. Pomembna bo tudi vloga kapetana Eda Murića, ki pa pred nedeljsko tekmo Cedevite Olimpije proti FMP zaradi bolečin v kolenu tri dni ni treniral, nato pa zaigral s pomočjo protibolečinske injekcije. Tekmo z Izraelom bo zagotovo izpustil Gregor Glas, ki je član evroligaškega Partizana, naj pa bi bil na voljo za obračun proti Nemčiji. Novinci v izbrani vrsti so še omenjeni Vujačić, Leon Stergar (Krka) in Urban Klavžar (Murcia), kot tudi pomočnika Luka Bassin in Dejan Mihevc, ki sta zamenjala Jerneja Valentinčiča in Dragišo Drobnjaka.

Čebašek v vlogi mentorja

Glede na razmere bo vloga enega izmed nosilcev pripadla 31-letnemu Jakobu Čebašku, ki v letošnji sezoni igra za belgijski Leuven Bears. »Zbrali smo se v spremenjeni zasedbi, zato nam bo to pot še težje, saj kar nekaj igralcev ne pozna sistema selektorja Sekulića. Pričakujem, da bomo pokazali veliko energije in morda na tak način presenetili nasprotnika. Moramo vzeti vsaj eno zmago, s katero bi se za korak, dva ali celo tri približali svetovnemu prvenstvu. Tudi sam bom tokrat v nekoliko spremenjeni vlogi. Kot mentor bom poskušal sprostiti predvsem mlade igralce in jim vliti samozavest, saj je to pri njih najbolj pomembno. Košarko več kot očitno že znajo igrati,« razmišlja Jakob Čebašek.

Slovenska reprezentanca za kvalifikacijski tekmi za SP proti Izraelu in Nemčiji, organizatorji igre: Žiga Samar, Urban Klavžar, Jan Špan, branilci: Miha Lapornik, Leon Stergar, Gregor Glas, Petar Vujačić, krila: Edo Murić, Blaž Mahkovic, Jakob Čebašek, krilna centra: Bine Prepelič, Robert Jurković, centra: Jordan Morgan, Jurij Macura.