Zdaj 43-letni Ljubljančan je lani ostal brez dveh služb, selektorske in trenerske (v Krimu je bil od leta 2016), na obeh položajih pa ga je zamenjal Črnogorec Dragan Adžić. A Bregar je še v istem letu dobil dve novi: potem ko je tamkajšnja zveza prekinila sodelovanje z Ljubomirjem Obradovićem, je postal selektor Srbije, na klubski ravni pa trener madžarskega Siofoka. Svoj ognjeni reprezentančni krst na velikih tekmovanjih je doživel na lanskem SP v Španiji, kjer je Srbija osvojila 12. mesto (v drugem delu je premagala Slovenijo z 31:25), Slovenke pa 17.

Na EP v Celje je prišel s precej oslabljeno zasedbo zaradi številnih poškodb in zdravstvenih težav igralk (predvsem necepljenost proti covidu) ter pomladitve ekipe. »Trenutno nismo v najboljši podobi, kar se pozna tudi na igrišču. A upam, da se bomo vseeno sestavili za tekmo proti Sloveniji,« se nadeja Uroš Bregar, ki je v prvih dveh krogih dvakrat izgubil: proti Švedski (21:27) in Danski (21:34). Slovenski strokovnjak do obisti pozna skoraj vse slovenske reprezentantke s klubske in/ali reprezentančne ravni. »A to še nič ne pomeni, saj moram najprej vse informacije in preostale zadeve prenesti na svoje igralke, one pa jih morajo čim bolje sprejeti in izkoristiti.«

In kako ocenjuje uvodna nastopa gostiteljic proti Danski (28:26) in Švedski (22:33)? »Kar zadeva Slovenijo, sem že pred tekmo z Dansko dal izjavo za njihovo televizijo, da če bodo Slovenke do polčasa držale stik s tekmicami, bodo na koncu zmagale. Mogoče so jih Danke vzele malce z levo roko, Zlatorog je bil precej poln, šlo je za uvodno tekmo z veliko čustvi ... Slovenija je zasluženo zmagala, saj je bila boljša v vseh elementih in fazah igre. Švedska ima neverjetno kakovost, rotacijo in hitrost, Slovenke pa so zgrešile veliko strelov s širokih položajev. Skandinavke so taktično pametno pustile strele zunanjih igralk in zaprle krila.«

Že leto in pol rokometno ne deluje več v Sloveniji, ampak v Srbiji in na Madžarskem, v domovini pa je bil letos vsega skupaj le deset dni. »Sem pa zdaj zaradi Eura vsaj nekaj dni doma. Zame bo današnja tekma težka, ker sem Slovenec in bom vodil reprezentanco druge države, prav tako pa tudi zaradi Tamare na drugi strani,« pojasnjuje. Ali je v zadnjih dneh kaj v stiku z njo? »Sva v stiku, če ne drugega, zaradi sina. Rokometno? Ali mislite, da bom jaz njo spraševal, kako bodo one igrale, in ji razlagal, kako bomo mi? Med tema reprezentancama ni nobenih skrivnosti.«

Na vprašanje, ali je pod pritiskom srbske zveze zaradi (ne)napredovanja v drugi krog EP, odgovarja: »Jaz nisem srbska zveza, jaz sem selektor. To lahko vprašate predsednico zveze Mileno Delić, ki je tudi v Celju. V Srbiji se pač vedno starta na prvo mesto, pritisk – sploh če si tujec – pa je še toliko večji. A po drugi strani drži, da se slovenski kader v tujini bolj ceni kot doma.« V Zlatorogu danes vlogo favorita prepušča gostiteljicam: »Dejstvo je, da je Slovenija doslej v Celju pokazala precej več kot Srbija. Poleg tega ima dve točki, mi pa še nobene. Zato je jasno, da je tehtnica trenutno na njeni strani.«