Nacionalistični pogum stopicanja na mestu

Niti mesec dni ni od tega, kar je evropska komisija objavila novo poročilo o napredku držav zahodnega Balkana na njihovi poti k Evropski uniji, pa so se razmere tam vnovič zaostrile. Tokrat skrb ni usmerjena v BiH ter tamkajšnje voditelje, ali bodo sprejeli rezultate volitev in začeli formirati zvezno in preostale vlade. Nove, v bistvu pa poldrugo desetletje stare skrbi so spet usmerjene v Kosovo in Srbijo, ki se namesto premikanja bližje EU od tega cilja oddaljujeta. V poročilu o napredku držav zahodnega Balkana je bilo jasno zapisano pričakovanje, da morata Srbija in Kosovo doseči normalizacijo odnosov z obvezujočim sporazumom, takšen razplet dogodkov pa je sedaj po umiku Srbov iz kosovskih institucij premaknjen v še bolj nedoločljivo prihodnost.