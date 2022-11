Prestavljanje kapitala iz malhe v malho

Tri razstave zavzemajo skoraj celoten Muzej sodobne umetnosti Metelkova, vendar se zdi, da sta prvi dve, ki obravnavata umetniško delo v prejšnjem stoletju, le skromen uvod v težave proletariata in kulturnih delavcev v današnjem času. Razstava zveni kot manifest, da se uredi status prekarnih (kulturnih) delavcev, ki morajo danes nenehno delati in biti na preži za novimi možnostmi dela, tako da jim zmanjka časa za premišljevanje, kreativno lenarjenje, kaj šele za politični in socialni boj.