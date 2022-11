Pa bodo rekli, da je tudi prejšnja opozicija rušila Janševo vlado, da je to pač del njene vloge, a obstajajo velike razlike. Vem, da se ponavljam, a vseeno še enkrat: Janša se je dokopal do zadnje oblasti s prevaro, ker so poslanci DeSUS in SMC izdali volilce. Vzpostavil je policijsko represijo, se požvižgal na človekove pravice, rušil pravno državo ... Če nekdo deluje (tudi) proti ustavi, na katero je prisegel, je pa res treba reagirati in proti temu protestirati, mar ne? Golob je dobil tako močno podporo ravno zato, da nas popelje iz tega mračnjaštva. A ko to poizkuša, ga Janševi blokirajo.

Še kdo dvomi v Janševo hipokrizijo? Poziva k sodelovanju, pa nas že več kot trideset let zavestno razdvaja in ustvarja svojo »državo v državi«, od vojnih veteranov (Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve – VSO) naprej. Njegovo sodelovanje pomeni samo neupoštevanje drugih: strokovnjakov, opozicije, drugače mislečih. Noče se dogovarjati, raje sam sprejema vse odločitve, ki, seveda, podpirajo njegove cilje. Zdaj nas ima poleg vsega še za neumne, ko nam pošilja trojanskega konja. Ta na soočenjih za predsednika države poka od strpnosti, sodelovanja, povezovanja ter vsestranskih sposobnosti, kar poudarja s sladkobno mimiko ter s celim telesom, če se mu zdi potrebno. Politik, pomemben za kreiranje nedemokratične in arogantne politike SDS, človek, ki ves čas vdano podpira in zagovarja njenega predsednika, zanika vso soodgovornost. Zdi se mi smešen v tej zlagani preobleki, kot velik napihnjen simbol SDS-ove permanentne projekcije (zrcaljenja).

Aktualni Muzej slovenske osamosvojitve je eden izmed mnogih primerov, kako Janša ne sodeluje z drugimi. Namesto s konsenzom, ga je nepremišljeno, na vrat na nos ustanovil kljub številnim pomislekom in nasprotovanju strokovnjakov, opozicije in še koga drugega. Ob napovedi ministrice za kulturo o njegovi združitvi z Muzejem novejše zgodovine Slovenije pa takoj skočijo v zrak: do nedavnega Hojsovi, zdaj pa Peterletovi veterani (VSO); SDS, ki zahteva sejo parlamentarnega odbora za kulturo; Pahor – vsa leta razglaša, da se v delo vlade ne vtika – se spet takoj aktivira (po tem, ko je že pred dnevi kritiziral Goloba zaradi izjave, da »zagotovo ne bodo dovolili, da se kandidat SDS zavihti v predsedniško palačo«) s sporočilom »edinemu osamosvojitelju«, da se bo z Golobom »pogovoril«. Verjetno bo napel vse sile za Janševo pospešeno kreiranje zgodovine. Ob tem ne moremo spregledati, da je pa ob njegovih spornih izjavah in dejanjih, tudi protiustavnih, ves čas molčal. Ali res misli, da zadostuje, če v 10 letih enkrat omeni STA in tožilce?

Desničarji poudarjajo Pahorjevo uspešno predsedovanje – le kako ga ne bi – veliko levičarjev komaj čaka, da bo končno zapustil politiko, kot je zadnje čase zatrjeval, on pa tik pred zdajci napove (možno) vrnitev v stranko SD. Ne ve, kaj hoče, mu ni uspelo dobiti primerne službe v tujini ali pa ima čisto določen cilj. Testira svojo ceno pri stranki SD, medijih in državljanih? Pričakuje, da bodo v SD z odprtimi rokami sprejeli njegovo znanje (lekcije iz manipuliranja, »vsegliharstva« in »selfijev«), njegove dolgoletne izkušnje (pa čeprav je stranko zapeljal po »tretji poti«, ni bil ravno dober predsednik parlamenta – izbrisani! in še slabši vlade – TEŠ 6) ter njegova poznanstva po celem svetu? Pričakuje, da vidijo v njem modreca, ki jim bo svetoval ali celo reševal stranko? Pa nekatere predstavnike SD hudo skrbijo njegove sedanje vrednote – zaradi njih bi bilo res bolje, če bi potrkal na SDS vrata – drugi se mu odločno ali previdno klanjajo. Morda pa ideja in namigi, da je tudi on Janšev trojanski konj, ki bo ali uničil že tako razslojeno stranko SD (in s tem Golobovo vlado) ali pa jo pripeljal naravnost v prijateljevo naročje, da bo spet vladal, niso samo del teorije zarote?

Upam, da slednje ni res. Če bi držalo, potem nas lahko resno skrbi, da bo tandem Janša-Pahor še dolgo »reševal« Slovenijo. Če bo od nje sploh kaj ostalo.

Polona Jamnik, Bled