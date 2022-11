Za najstnika je bil to prvi nastop v zaključnem dejanju turnirjev, ki po vrednosti zaostajajo le za štirimi največjimi, hkrati pa peti finale v karieri oziroma letu 2022, v katerem je svojo uvrstitev na lestvici izboljšal za več kot osemdeset pozicij.

Poleg tega, da je Rune po dveh urah in 34 minutah igre prišel do tretjega naslova v karieri po Stockholmu in Münchnu, bo od ponedeljka dalje prvič v življenju član najboljše deseterice igralcev na svetu, za zaključni turnir v Torinu, ki se bo začel 13. novembra, pa bo prva rezerva.

Za Danca je bil to hkrati četrti zaporedni finale ATP. V Sofiji ga je premagal Marc-Andrea Huesler, v Baslu prejšnji teden je bil boljši Felix Auger Aliassime, vmes pa je v Stockholmu dvignil lovoriko po zmagi nad Stefanosom Cicipasom.

Novak Đoković je zapravil priložnost za 39. naslov na turnirjih serije masters. Vseeno ostaja rekorder po zmagah na teh turnirjih; Rafael Nadal jih je dobil 36, Roger Federer pa 28.

To je bil sicer njegov 56. finale na mastersih oziroma 129. na turnirjih ATP. Osvojil jih je devetdeset. Na mastersih v Parizu je slavil rekordnih šestkrat.

Za Runeja je bila to prva zmaga v dveh dvobojih proti 16 let starejšemu tekmecu, ki je pred finalom dobil trinajst dvobojev v nizu.

"Zahvalil bi se Novaku za lepe besede, ki jih je izrekel o meni, in mu priznal, da je zame velika čast deliti igrišče s takšno legendo tenisa, ki sem jo prek televizije spremljal praktično celo življenje," je po koncu dvoboja dejal Rune.

"Zadnja igra je bila zelo stresna, verjetno ena najbolj težkih v življenju. Po glavi so mi šle različne kombinacije in res sem srečen, da sem jo uspel dobiti. Trenutno živim svoje sanje; če bi mi nekdo pred štirimi tedni dejal, da bom osvojil Pariz, se uvrstil v top 10 in verjetno še na zaključni turnir sezone, bi ga le debelo pogledal," je še dodal zmagovalec, ki je za zmago prejel 836.355 evrov.