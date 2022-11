Le legendarni Wilt Chamberlain je 30 ali več točk v zgodovini NBA dosegel na prvih osmih tekmah, to mu je uspelo v sezoni 1959/60, kar na 23 tekmah v nizu pa v tekmovalnem obdobju 1962/63.

Dončić je igral 37 minut, mejo 30 točk je prešel že ob koncu tretje četrtine, iz igre je zadel kar 10 od 15 poskusov, tri od šestih metov za tri točke ter 12 od 14 prostih metov.

Po izenačenem prvem polčasu je Dallas z delnim izidom 18:4 sredi tretjega dela igre povedel z 80:61. Gostje so pripravili preobrat v zadnji četrtini in se šest minut pred zaključkom približali le na tri točke zaostanka (97:100). Zato je bilo v zadnjih minutah vroče, tri sekunde pred koncem je Spencer Dinwiddie zadel prosta meta in Dallas je vodil za štiri točke. Ob zvoku sirene je s trojko O.G. Anunoby postavil izid dvoboja.

»Luka je naredil vse ta večer. Žogo je tekmecem spravil med nogama, ne vem kolikokrat, osemkrat? Pa potem njegovi meti, samo on je kaj takega zmožen. Veliko ljudi je presenetil s svojimi potezami, verjetno tudi samega sebe,« se je vprašal trener Mavericks Jason Kidd.

»Ja, včasih pa res presenetim še sebe. Najboljši je bil tisti moj met prek glave. To so res zabavni trenutki, lahko ga vidite potem v posnetku,« je odvrnil Dončić.

Aktiven je bil še en slovenski košarkar. Goran Dragič je s Chicago Bulls gostoval v Bostonu, kjer so Celtics zmagali s 123:119. V igro je vstopil s klopi za rezerve in v 19 minutah dosegel pet točk, podaji in skok.

Oči so bile uprte v tekmo med Brooklyn Nets in Washington Wizards, prvi so s 128:86 gladko zmagali na prvi tekmi brez zvezdnika Kyriea Irvinga. Ta je bil suspendiran zaradi deljenja filma na svojih družbenih omrežjih z antisemitsko vsebino. Za to se je precej pozneje sicer opravičil, a ga je doletela še ena, finančna kazen, Nike je suspendiral sodelovanje z njim.

Na igrišču je Brooklyn do šele tretje zmage v sezoni v svojem rojstnem mestu vodil Kevin Durant, ki je bil na pragu trojnega dvojčka, imel je 28 točk, devet skokov in 11 podaj. Wizards so izgubili z najvišjo razliko doslej na domačem igrišču.

Še vedno pa igra ni stekla branilcem naslova, Golden State so s 105:114 klonili v dvoboju s Pelicans v New Orleans za peti poraz v nizu. V igro niso vstopili Stephen Curry, Andrew Wiggins, Klay Thompson in Draymond Green v nekakšni "šok terapiji" trenerja Warriors Steva Kerra.

Šest poraz so doživeli Los Angeles Lakers, Lauri Markkanen je bil s 27 točkami na čelu ekipe Utah Jazz, ki je zmagala s 130:116. V ekipo Lakers je s klopi vstopil Russell Westbrook za 28 točk in šest podaj. Oboleli zvezdnik LeBron James, težavam z levo nogo se je pridružil še prehlad, je dodal 17 točk in 11 skokov. Trener Los Angelesa je tekmo opisal kot velik korak nazaj zaradi luknjičaste obrambe, proti kateri so tekmeci že v prvem polčasu dosegli 75 točk.

Še naprej meljejo košarkarji Milwaukee Bucks, Minnesoto Timberwolves so ugnali s 115:102 in so ostali edina neporažena ekipa lige. Osem zmag je tudi najboljši začetek sezone v zgodovini kluba. Grk Giannis Antetokoumpo je tridesetič v karieri dosegel trojni dvojček s 26 točkami, 14 skoki in 11 podajami.