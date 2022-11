#Portret Milena Zupančič: dobitnica Badjurove nagrade za vrhunske dosežke na filmskem področju

Igralka Milena Zupančič je ob vseh priznanjih in nagradah nedavno prejela še eno, Badjurovo nagrado, ki je namenjena vrhunskim dosežkom na filmskem področju. Seveda je je bila vesela – in kot je pravilno opozorila, je bila prva igralka, ki je dobila to nagrado – četudi ji priznanj v izjemni igralski karieri ne manjka. Nasprotno, poskus orisa njene poklicne poti in priljubljenosti za vsakim vogalom trči na takšno ali drugačno potrditev.