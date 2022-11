Rafael Nadal je doživel hud udarec v boju s ciljem, da bi koledarsko leto končal kot številka 1 svetovnega tenisa. Španec je po dveh mesecih premora, odkar je na OP ZDA izgubil s Francisom Tiafoejem, vrnil na teniška igrišča na turnirju serije masters v Parizu ter doživel poraz že v uvodnem krogu. S 3:6, 7:6 (4), 6:1 ga je premagal Američan Tommy Paul. Enaintrideseti igralec sveta je doživel svojo največjo zmago v karieri. Nadal je v preteklosti v Parizu kazal že precej boljše igre, a v dvorani Bercy nikoli ni blestel, saj se ni niti enkrat uvrstil v finale. Za razliko od nekaj kilometrov oddaljenega Rolanda Garrosa, kjer je na peščenih igriščih nanizal že 14 zmag.

Zmagovalec 23 turnirjev največje četverice se je v zadnjih mesecih ubadal s poškodbo trebušne prepone, zato je igral le na poslovilni tekmi Rogerja Federerja, s katerim sta združila moči med dvojicami. »Vse, kar potrebujem, je, da bi igral več dvobojev ter preživel več časa na igriščih z najboljšimi igralci. Težko se je po premoru vrniti v tekmovalni ritem. Naredil sem vse, kar je bilo v moji moči, a je bilo to premalo za zmago,« pravi Rafael Nadal ter odgovarja: »Nastop na sklepnem turnirju najboljše osmerice imam v načrtu. V Torino bom odpotoval in če se bom počutil dobro, bom naskakoval najvišja mesta. Pri mojih letih nikoli ne veš, na katerem turnirju bom igral zadnjič. Zato bi rad na vsakem posebej užival.«

V uvodnem krogu v Parizu se je poslovil tudi zmagovalec Dunaja Daniil Medvedjev. Porazi Rusa na trdi podlagi so redki, še redkejši v prvih krogih. Medvedjev je naletel na razpoloženega Avstralca Alexa De Minaurja, ki je v odločilnem nizu na servis tekmeca izkoristil četrto zaključno žogico ter preprečil, da bi zmagovalca odločila podaljšana igra. Medvedjev je dvoboj zaključil z dvojno napako, nato pa v svojem slogu stresel jezo nad loparjem, a športno čestital tekmecu. V izjemni luči se kaže Novak Đoković, ki je s 6:4, 6:1 nadigral Rusa Karema Hačanova. Srb se bo v jutri četrtfinalu pomeril z Italijanom Lorenzom Musettijem, ki igra odlično in je prvič v karieri premagal igralca iz elitne peterice, in sicer četrtega igralca sveta Casperja Ruuda s 4:6, 6:4, 6:4.