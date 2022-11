Grosova je konec septembra in na začetku oktobra na reprezentančni akciji že na uvodnem treningu začutila bolečino v zadnji stegenski mišici, zato je izpustila obe pripravljalni tekmi z Madžarsko v Celju in Ljubljani. »Trenutno bi si želela, da bi lahko igrala z manj bolečinami, vendar me te na srečo v igri pretirano ne ovirajo. Vse je v moji glavi, pri tem pa sem trenutno najmočnejša,« je že takrat pojasnila 31-letna Ana Gros. Tudi na nedavnih pripravah je zaradi težav s hrbtom izpustila nekaj treningov, a nato (na lastno odgovornost) odigrala obe pripravljalni tekmi s Hrvaško, zato je včeraj na novinarski konferenci v Rimskih Toplicah žarela od zadovoljstva: »Obe poškodbi sta povsem sanirani in lahko igram na polno ter dam svoj maksimum na igrišču.«

V lovu za Tanjo Oder

Za Velenjčanko, ki je po igranju na Madžarskem med letoma 2010 in 2012 spet članica Györa, kamor je pred letošnjo sezono prišla iz Krima, bo Euro 2022 vrhunec dosedanje reprezentančne kariere. »Vse igralke nestrpno pričakujemo začetek prvenstva. Zelo se ga veselimo, saj bomo imele to čast in privilegij, da bomo predstavljale našo lepo državo na domačih tleh in pred domačimi gledalci. To pa so sanje vsakega športnika, a se le redkim uresničijo. Iz dneva v dan se bolj čuti živčnost, vendar je ta pozitivna. Lahko obljubimo le maksimalno borbenost na vsaki tekmi vseh šestdeset minut, dobro energijo, željo, voljo, motiv,« napoveduje Grosova, ki je v sedanji reprezentančni zasedbi rekorderka po številu nastopov (135) in doseženih golih (668). Medtem ko bo tudi po letošnje EP ostala četrta po številu nastopov na večni lestvici (pred njo so Sergeja Stefanišin/212, Tanja Oder/164 in Anja Frešer/143), lahko že v Celju postane najboljša strelka v zgodovini Slovenije – trenutno je pred njo le Odrova s 686 goli.

Tudi Grosova se dobro zaveda, da je domače tekmovanje po eni strani privilegij in prednost, po drugi pa tudi psihološko breme, saj prinaša dodaten pritisk, še posebej zaradi visokih pričakovanj slovenske javnosti. »Najprej se mora s tem spopasti vsaka igralka sama, šele potem na ekipni ravni. Igrati moramo sproščeno in neobremenjeno, zanesljivost pa nam dajeta energija in povezanost v ekipi. Že ko pogledamo druga drugo, smo mirne in vesele, da smo lahko skupaj. Ne smemo podleči pritisku in visokim pričakovanjem, ostati moramo skupaj in enotne ne glede na to, kar se bo dogajalo na igrišču. Izključiti moramo pritisk javnosti, kajti v bistvu najprej igramo zase, šele potem za druge,« meni kapetanka Slovenije, ki je s 186 centimetri tudi najvišja med 19 reprezentantkami, le centimeter pa za njo zaostajata Alja Varagić in Valentina Klemenčič.

Nagovor naj ostane skrivnost

Levoroka ostrostrelka se vztrajno izogiba konkretnim napovedim o dosežku Slovenije med evropsko elito. »Ne, tega ne želim in nikoli ne počnem. Če želimo doseči visoke cilje, jih seveda moramo tudi imeti. A ti cilji na nas ne smejo delovati negativno in obremenjujoče, ampak pozitivno in opogumljajoče. Najpomembneje je, da da bomo po koncu tekmovanja vedele, da smo na igrišču dale vse od sebe. Ne glede na to, kdaj se bo prvenstvo za nas končalo, čeprav upam, da čim kasneje. Dobile smo sicer najtežjo od vseh štirih skupin, toda napredovanje v drugi del ni misija nemogoče,« dodaja Grosova, ki pravi, da je selektor Adžić velika pridobitev, saj je poleg tega, da je vrhunski strokovnjak, prinesel novo energijo, dodal nekaj balkanskega pridiha ter veliko pozitivne energije in zmagovalne miselnosti.

Za začetek imajo Slovenke danes v Zlatorogu na meniju Dansko, trikratno prvakinjo Evrope (1994, 1996, 2002) in bronasto z lanskega svetovnega prvenstva v Španiji. »Vrhunska reprezentanca, tipičen predstavnik skandinavskega sloga igre z veliko teka. Ustaviti moramo njihovo najmočnejše orožje – hitre (pol)protinapade. Ključ do morebitnega uspeha bo spet obramba, ki je smo jo dvignile na višjo raven. Zmage ne morem in ne želim obljubiti, smo pa na igrišču že večkrat pokazale in dokazale, da se lahko vsaj enakovredno kosamo z vsakim nasprotnikom. Danke moramo pretepsti na igrišču v Celju in jim pokazati, kdo je pravi gospodar v Zlatorogu,« je bojevito razpoložena Grosova. Na vprašanje, ali bo imela kot kapetanka pred uvodno tekmo v garderobi kakšen poseben motivacijski nagovor za soigralke, pastorka Franja Bobinca, predsednika Rokometne zveze Slovenije in častnega predsednika organizacijskega odbora Eura 2022, diplomatsko odgovarja: »To naj ostane skrivnost, to naj ostane znotraj garderobe.«