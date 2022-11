Na seznam negativnih dejavnikov lahko dodamo še kongres kitajske komunistične partije, ki se je končal oktobra in je utrdil položaj Jinpinga. Po eni strani je težko reči, da je bil izid kongresa nepričakovan, po drugi strani pa je bila reakcija investitorjev izrazito negativna. K razlogom za zaskrbljenost lahko dodamo še zaostrene odnose med Kitajsko in Tajvanom. Kitajska, kot je znano, meni, da je Tajvan del Kitajske, Tajvan pa se s tem ne strinja. Problem dobi še večje razsežnosti, če upoštevamo, da je Tajvan vodilna država na svetu z vidika proizvodnje polprevodnikov, kjer se Kitajska že več let trudi narediti razvojni preskok. Skratka, v zadnjem času je investiranje v kitajska podjetja povezano z visoko negotovostjo in gre z roko v roki z novicami v medijih, ki prikazujejo temačno prihodnost Kitajske: komunistična partija naj bi uničila temelje dolgoročne gospodarske rasti in napadla Tajvan.

Ali je lahko prihodnost Kitajske drugačna? Odgovor na to vprašanje je pritrdilen. Če pogledamo situacijo na področju covida-19, je jasno, da bo politika ničelne tolerance prej ali slej postala del neprijetne preteklosti. Po eni strani Kitajska še vedno nima učinkovitega cepiva, po drugi strani je pričakovati, da se bo kitajska borba z izbruhi covida-19 kmalu končala že zaradi negativnega vpliva, ki ga imajo te aktivnosti na gospodarsko rast. Na področju nepremičninskega sektorja je stanje problematično že dlje časa, vendar se bo sčasoma tudi ta problem razrešil. Ne smemo namreč pozabiti, da je cilj Kitajske spremeniti model gospodarskega razvoja države in zmanjšati odvisnost od gradbenih projektov.

Pri razumevanju in ocenjevanju vpliva napetih odnosov z ZDA pa je treba razumeti, da je to geopolitična igra, ki jo igrata obe državi. Za trenutno situacijo so krive tako Kitajska kot ZDA. Dejstvo je, da smo priča deglobalizaciji sveta, kako se bo ta proces zaključil, pa še ni jasno. Prihodnost odnosov med Kitajsko in Tajvanom je v veliki meri odvisna od tega, kaj se bo dogajalo v prihodnjih letih na področju polprevodnikov. Trenutno so tako Kitajska kot ZDA odvisne od tajvanskih proizvajalcev polprevodnikov. To pomeni, da je za ZDA napad Kitajske na Tajvan nesprejemljiv tudi zaradi zagotavljanja nemotenega dostopa do tajvanskih polprevodnikov. Investiranje je vedno povezano z negotovostjo, ta pa je cena, ki jo plačamo za višje donose. Investiranje v kitajska podjetja kaže, kako je lahko kratkoročna negotovost povezana z višjo dolgoročno donosnostjo v prihodnosti. Aktivnost pri investiranju in dolgoročni investicijski horizont nam pri tem pomagata, da preživimo obdobja negotovosti.