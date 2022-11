Za starostnike želijo zbrati 22.000 voščilnic

V soboto se že peto leto zapored začenja vseslovenski praznični projekt Mala pozornost za veliko veselje. Letos bo potekal vse do 5. decembra, in to samo z enim ciljem – zbrati 22.000 prazničnih voščil za 22.000 starejših, ki bivajo v domovih in centrih za starejše po Sloveniji.