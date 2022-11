Indijski policisti so v nedeljo na silo odprli vrata stranišča na vlaku, potem ko so se potniki pritožili zaradi smradu, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal železniški policist Ram Sahay. Po besedah tamkajšnjih zdravstvenih delavcev je moški umrl po tem, ko je padel v komo.

Vlak družbe Jan Sewa Express, ki vozi na relaciji med Saharso in Amritsarjem na severu Indije, je do takrat potoval že skoraj 24 ur. Celotno potovanje na tej relaciji sicer traja 35 ur.

Indijski mediji so poročali, da je vlak zamujal skoraj pet ur, medtem ko so policisti skušali preveriti identiteto mrtvega moškega pri drugih potnikih. »O moškem še vedno ne vemo ničesar,« je dejal Sahay, sicer policist v kraju Šahjahanpur v zvezni državi Utar Pradeš, kjer je do grozljivega odkritja prišlo. »Verjetno je vstopil v vlak, ko je bil ta še parkiran na postaji, in umrl dva ali tri dni pred odkritjem trupla,« je po navedbah AFP še dejal policist.

V Indiji sicer vsako leto najdejo na deset tisoče trupel, ki jih ne zmorejo identificirati. Policija jih običajno upepeli po treh dneh, če jim ne uspe najti morebitnih sorodnikov ali prijateljev umrlega.