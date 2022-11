Evropa bo pomanjkanje plina občutila, če Rusija popolnoma prekine dobavo, Kitajska pa poveča uvoz utekočinjenega zemeljskega plina, na katerega se v luči izpada ruskega energenta zanaša Evropa, poročilo IEA povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Po ocenah IEA bi Evropi prihodnje leto lahko zmanjkalo okoli 30 milijard kubičnih metrov plina, ki so potrebni za delovanje gospodarstva in zapolnitev skladišč med poletjem. S tem bi bila ogrožena priprava na zimsko sezono 2023-24, je navedla agencija s sedežem v Parizu.

Rusija je v zadnjih mesecih drastično zmanjšala dobavo plina Evropi, kar številni vidijo kot povračilni ukrep Moskve zaradi sankcij, ki so jih zahodne države uvedle proti državi po ruski invaziji na Ukrajino. Kljub nižji dobavi je Evropi pred prihajajočo zimo uspelo napolniti skladišča plina.

Rusija je Evropi letos dobavila 60 milijard kubičnih metrov plina, a IEA ocenjuje, da je »zelo malo verjetno«, da bo prihodnje leto dobavila enako količino. Možno je celo, da dobavo popolnoma ustavi. Ob tem bi lahko Kitajska po opozorilih IEA povečala uvoz utekočinjenega zemeljskega plina, da bi prihodnje leto spodbudila gospodarsko okrevanje.

»Zaradi toplih jesenskih mesecev in nižjih cen plina obstaja nevarnost, da bi v Evropi popustila vnema pri zagotavljanju zalog plina. Še zdaleč nismo ven iz najhujšega,« je opozoril izvršni direktor IEA Fatih Birol. Kot je izpostavil, Evropo prihodnjo zimo čaka še večji izziv. »Zato morajo vlade ukrepati takoj in stopnjevati ukrepe za zmanjšanje odvisnosti od plina in krepiti naložbe v obnovljive vire energije,« je dejal. Birol je ocenil, da bi bila lahko skladišča plina po Evropi prihodnje leto zgolj 65-odstotno zapolnjena, medtem ko so letos 95-odstotno.