Prva teniška igralka sveta Iga Šwiatek je poskrbela za konec presenečenj na sklepnem turnirju najboljše osmerice v Fort Worthu. Poljakinja je bila v uvodnem krogu skupinskega dela prepričljivo s 6:2, 6:3 boljša od Rusinje Darje Kasatkine. Najboljša igralka na svetu je v tej sezoni dobila že 46. dvoboj brez izgubljenega niza, kar je v zadnjem obdobju uspelo le Sereni Williams (66) in Agnieszki Radwanski (46). Odlično pripravljenost je potrdila tudi Caroline Garcia, ki je bila s 6:3, 6:4 boljša od najmlajše udeleženke turnirja Američanke Coco Gauff.

Spomin na Varšavo še živ

»Vedno je lepo tako pomemben turnir začeti z zmago. Morda na papirju deluje, da sem tekmico premagala brez težav, a še zdaleč ni bilo tako. Darja je znana po nepredvidljivosti, zato se lahko hitro pobere in vrne v igro. Ostala sem maksimalno zbrana skozi celoten dvoboj in bila nagrajena. Ključnega pomena je bil dober začetek, ponosna pa sem, ker sem se tudi dokaj hitro privadila na razmere,« se je veselila Iga Šwiatek, ki je pred tremi tedni osvojila turnir v San Diegu z žogicami Dunlop, v Fort Worthu pa igralke tekmujejo z žogicami Regular Duty proizvajalca Wilson, s katerimi so igrale tudi na OP ZDA. »Ni se preprosto prilagoditi žogici. A menim, da mi je dobro uspelo. Pri žogicah Regular Duty moraš biti bolj agresiven. Verjamem, da mi bo v drugem dvoboju lažje,« je dodala letošnja dvakratna zmagovalka turnirjev največje četverice.

Sistem sklepnih turnirjev najboljše osmerice je takšen, da se v drugem krogu skupinskega dela vselej pomerita zmagovalki in poraženki, da je vrstni red negotov do zadnjega kroga. Tekmica Ige Šwiatek bo Caroline Garcia, s katero je Poljakinja izgubila zadnji dvoboj, in sicer konec julija pred domačimi gledalci v Varšavi. Presenečenje je bilo še toliko večje, ker je turnir potekal na pesku, kjer je Iga Šwiatek kot dvakratna zmagovalka Rolanda Garrosa najboljša na svetu. »Premagati Coco Gauff je vselej težka teniška misija. Zadovoljna sem s svojo igro in se veselim nadaljevanja,« je samozavestna Caroline Garcia, ki je prvič tekmovala na sklepnem mastersu pred petimi leti. Daljši premor od petletnega so imele na sklepnih mastersih v teniški zgodovini le tri igralke, in sicer Amy Frazier (osem let) ter Barbara Paulus in Judith Wiesner (po šest let).

Benjamin ugnal metuzalema

Novak Đoković se je po treh tednih vrnil na teniška igrišča z novo zmago, deseto v nizu po osvojenih turnirjih v Tel Avivu in Astani. Srb se v Parizu znajde odlično, saj brani lansko lovoriko, skupno pa naskakuje že sedmi turnir serije masters v francoski metropoli. Đoković se je proti Američanu Maximu Cressyju z zmago 7:6 (1), 6:4 dobro ogrel pred nadaljevanjem bojev. »Ko igraš prvi dvoboj proti tako dobremu serviserju, kot je Cressy, nimaš veliko časa za prilagajanje na tekmeca in razmere. Na drugih turnirjih si morda lahko v uvodnem dvoboju privoščim nekaj daljših izmenjav, tokrat je bilo drugače. Veseli me tudi, da se v dvoboju nisem niti enkrat znašel v zaostanku, da bi imel tekmec žogico za odvzem servisa. Po drugi strani sem dosegel edini 'break' ob pravem času,« je novo zmago opisal Novak Đoković, ki se bo danes v osmini finala pomeril proti Karemu Hačanovu. Rus je Srba v finalu Pariza ugnal pred štirimi leti.

Izpostavimo še izjemni dvoboj prvega kroga v Parizu med teniškima benjaminom in metuzalemom, ki sta ju upodobila 18-letni Holger Rune in 37-letni Stan Wawrinka. Švicar je zapravil dve zaključni žogici v drugem nizu ter še eno v tretjem, Rune pa je po zmagi s 4:6, 7:5, 7:6 (3) dokazal, da je kljub utrujenosti najboljši v odločilnih trenutkih. Danec, letnik 2003, se je na zadnjih treh teniških turnirjih vselej uvrstil v finale, tako da je njegov ritem izjemno naporen.