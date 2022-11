Devetnajst reprezentantk Slovenije in člani strokovnega vodstva so imeli po sobotni zadnji pripravljalni tekmi proti Hrvaški v dvorani Tri lilije v Laškem prosto nedeljo, v ponedeljek pa so se znova zbrali v zdraviliškem mestu. A po torkovem popoldanskem treningu so zamenjali lokacijo in se iz hotela Thermana preselili v Rimske Toplice, kjer bodo bivali med nastopi v prvem delu tekmovanja v skupini B v Celju. Da reprezentanca med Eurom ne bo bivala v Celju, ampak v Rimskih Toplicah, od koder se bo na tekme vozila v dvorano Zlatorog, je bila želja selektorja Dragana Adžića. Na večini tekmovanj so vse reprezentance iz iste skupine nastanjene v istem hotelu v neposredni bližini prizorišča, kar bi bilo mogoče tudi v Celju. A Adžić je želel, da so Slovenke nekoliko oddaljene tako od drugih reprezentanc kot od prizorišča tekmovanja, zato so izolirane v Rimskih Toplicah.

Slovenke so po dveh pripravljalnih tekmah z Madžarsko (remi 22:22 v Celju in zmaga z 21:19 v Ljubljani) pred prazniki odigrale še dvoboja s Hrvaško, bronasto z zadnjega EP 2020 na Danskem. Južne sosede so bile v Laškem na tekmah za zaprtimi vrati – brez gledalcev – obakrat boljše (27:24 in 23:22), Dragan Adžić pa je takole ocenil predstavi svojih deklet: »Na prvi tekmi (Slovenke so že ob polčasu zaostajale z 10:17, op. p.) sem v prvem delu doživel nepričakovano reakcijo igralk, čeprav sem jih pripravljal na povsem drugačno igro. Očitno dekleta pred velikim tekmovanjem potrebujejo šok, a vse to so faze, skozi katere je nujno potrebno iti. Na vsaki tekmi gremo na zmago, toda ta poraz je bil po mojem mnenju celo dobrodošel. Na drugi tekmi dva dni kasneje sem bil zelo zadovoljen s prikazanim skozi vseh šestdeset minut. Velik korak, ki smo ga kljub ponovnemu porazu naredili v primerjavi s prvo tekmo proti Hrvaški, nas lahko opogumlja pred začetkom Eura.«

Na debiju 17. mesto na SP 2021

»Nikoli se ne ukvarjam z žrebi in nikoli niso žrebi odločali o tem, kako bodo igrale reprezentance, ki sem jih vodil. Vse je in bo odvisno le od nas in naše igre,« je že po žrebu skupin za EP 2022 na Ljubljanskem gradu dejal Adžić. Ples kroglic je Sloveniji namenil najtežjo izmed štirih skupin, a tudi s tem se 52-letni Črnogorec ne obremenjuje. Pred tekmami z Dansko (jutri), Švedsko (nedelja) in Srbijo (torek, vse ob 18. uri) pravi: »Skandinavski reprezentanci sta vsaj na papirju po vseh merilih kakovostnejši od nas, a to niti slučajno ne pomeni, da ju ne moremo premagati. S Srbijo se lahko enakovredno kosamo.«

Adžić, ki je bil leta 2012 s Črno goro evropski prvak v Srbiji in olimpijski podprvak v Londonu (istega leta še klubski prvak Evrope z Budućnostjo), je selektorski položaj v Sloveniji prevzel marca lani, na prvem in doslej edinem velikem tekmovanju v tej vlogi pa je na SP 2021 v Španiji osvojil 17. mesto. Zanimivo je, da so Slovenke tudi pred tekmovanjem v Španiji odigrale pripravljalni tekmi s Hrvaško v Poreču in obe izgubili (24:28 in 21:29). »Nisem tip trenerja, ki bi šel v katero koli tekmo kot zanesljivi favorit. Priznam, da nisem stoodstotno prepričan o napredovanju Slovenije v drugi del EP, kajti v športu nikoli ni nič zanesljivega, stoodstotnega. A naš osnovni cilj je priti iz težke skupine v Celju v drugi del v Ljubljani, potem pa je v Stožicah vse mogoče. Da bi prišli v kvalifikacije za OI 2024 v Parizu, moramo biti na Euru šesti, sedmi. Kadar igralkam govorim o tem, me gledajo in se čudijo, kot da gremo na Mars, saj še nikoli niso bile niti blizu olimpijskim igram. Verjamem v dekleta, celotno reprezentanco in v to, kar delamo, zato lahko na EP dosežemo veliko,« se nadeja Adžić, ki upa še na dve stvari – da mu je uspelo v Slovenkah vzbuditi zmagovalno miselnost ter da bosta Zlatorog in Stožice polna.

Pritisk spremeniti v privilegij

V primerjavi z reprezentanco, ki jo je na zadnjem EP 2020 na Danskem vodil selektor Uroš Bregar in z njo osvojil 16., zadnje mesto, ima med 19 igralkami njegov naslednik istih kar 16 reprezentantk: manjkajo Živa Čopi, Hana Vučko in Nuša Fegic, med izbrankami pa so spet Tamara Mavsar, Alja Varagić in Urša Zelnik. »Sedanja generacija še nikoli ni napredovala v drugi del EP in to je lahko velika psihološka ovira,« se zaveda selektor Adžić.

Na vprašanje, ali je lahko igranje na domačem Euru poleg velike prednosti tudi (pre)veliko psihološko breme zaradi (pre)velikih pričakovanj javnosti, je Adžić – zanj bo to že 13. veliko tekmovanje – v ekskluzivnem intervjuju za Dnevnik odgovoril: »Če pogledate zgodovino ženskih velikih rokometnih tekmovanj, so se vedno končala po enem izmed dveh scenarijev: ali so gostiteljice podlegle pritisku ali pa so dosegle dober rezultat, boljši od njihovih dejanskih sposobnosti. A Slovenija ne bi smela imeti tega pritiska, kajti na svojih zadnjih petih EP se nikoli ni uvrstila v drugi del tekmovanja oziroma prišla iz svoje predtekmovalne skupine. Ne gre za to, da bi morala letos nujno nekaj doseči, sočasno pa so naša dekleta v najboljših igralskih letih. Vsi skupaj moramo ustvariti okoliščine in vzdušje, v katerem gostiteljstvo in igranje pred domačimi gledalci ne bo pritisk, ampak privilegij. Vse prejšnje generacije so želele in upale, da bi lahko doma igrale na velikem tekmovanju, a se to ni zgodilo. Upam, da bodo zdaj, ko se bo to zgodilo, dekleta pritisk spremenila v privilegij in dosegla dober rezultat.«