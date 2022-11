Na zgornjem Gorenjskem sicer v župansko tekmo vstopa osem žensk, v aktualnih županskih mandatih ni nobene. Številni letos kandidirajo kot neodvisni kandidati s podporo volilcev. Večina kandidatov je lokalni javnosti dobro znanih, bodisi so oziroma so bili občinski svetniki, podžupani, direktorji občinskih uprav bodisi šefi komunal ali turističnih organizacij. Nekaj je tudi nekdanjih novinarjev.

Največ županskih kandidatov je v Kranjski Gori, kjer se po dveh mandatih vodenja občine poslavlja aktualni župan Janez Hrovat. Med osmimi županskimi kandidati imata dva podporo stranke, in sicer občinska svetnica Ena Girandon (Gibanje Svoboda) ter podjetnik in igralec Franci Koražija (SD). Preostali kandidirajo s podpisi volilcev. Med njimi so Blaž Veber, direktor Turizma Kranjska Gora, Bogdan Janša, zdajšnji podžupan, Blaž Knific, direktor komunale, pa tudi nekdanja direktorica komunale Henrika Zupan ter kmetovalec Klemen Robič in Tina Robič, ki je letos pod okriljem stranke Vesna kandidirala na parlamentarnih volitvah.

Blejski župan po peti mandat

Podobno se bo v občini Bled za županski stolček potegovala vršilka dolžnosti direktorice javnega zavoda Turizem, nekdanja novinarka in urednica Romana Purkart, predlaga jo Gibanje Svoboda. Aktualni župan Janez Fajfar gre s podpisi volilcev v boj za že peti mandat, kandidira pa tudi dvakratni podžupan in občinski svetnik s 16-letnim stažem, sicer pa podjetnik Anton Mežan.

Tudi Bohinj ima tri županske kandidate. Aktualni župan Jože Sodja se za svoj drugi redni mandat poteguje s podporo volilcev, njegova županska izkušnja je sicer daljša, saj je vajeti občine prevzel že po izvolitvi nekdanjega župana Franca Kramarja v državni zbor. Tretjič bo, tudi on s podporo volilcev, kandidiral Bojan Traven, nekdanji novinar in urednik. Kandidat Levice v Bohinju pa je Miroslav Sodja, nekdanji direktor tamkajšnje občinske uprave.

V Radovljici bodo aktualnemu županu Cirilu Globočniku, ki s podpisi volilcev kandidira za svoj četrti mandat, na volitvah konkurirali občinska svetnica Vojka Jesenko (s podporo volilcev), sindikalista in sodnega porotnika Janeza Walanda predlaga Resnica, SD Renato Zadnikar, SNS pa Tomaža Groharja iz Društva Vojaški muzej Radovljica.

Na Jesenicah so poleg aktualnega župana in nekdanjega novinarja Blaža Račiča (neodvisni kandidat) kandidaturo za župana vložili še notranja revizorka Eva Mlakar, ki jo podpira neodvisna lista Za boljše Jesenice, predsednik hokejskega kluba Peter Bohinec (SD), diplomirani trener plavanja Andrej Vastl (SDS) in diplomirana medicinska sestra Sabina Mulalić (Gibanje Svoboda).

V Tržiču bo nov župan

Tako v Gorjah kot v Žirovnici v župansko bitko vstopata po dva kandidata. V prvi zdajšnji župan Peter Torkar, ki občino vodi od njene ustanovitve leta 2006, kandidira s podporo volilcev. Prav tako pa tudi njegov izzivalec, nekdanji zdravstveni minister in predsednik Turističnega društva Gorje Janez Poklukar. V Žirovnici se bo prav tako za peti mandat potegoval pravnik Leopold Pogačar (Neodvisna lista za Žirovnico), izzval ga bo kandidat SD Darko Ćorković.

V Tržiču, kjer je bil prejšnji župan Borut Sajovic spomladi izvoljen za poslanca, so kandidati na lokalnih volitvah trije. Občinski svetnik in nekdanji direktor občinske uprave Drago Zadnikar kandidira s podporo SD, podjetnik in predsednik tamkajšnjega Turističnega društva Plac Peter Miklič ter podjetnik in gostinec Samo Dolhar pa sta neodvisna kandidata.