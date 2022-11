Strokovne odločitve s političnimi posledicami

Med področji, kjer se koalicijska zaveza o odpravljanju škodljivih posledic prejšnje vlade nemara najbolj opazno uresničuje, je tudi kultura. Spremembe so vidne tako na načelni ravni, na primer v drugačnem odnosu do nekaterih delujočih v tem polju, ki so bili v mandatu prejšnjega ministra Vaska Simonitija demonizirani (kot so denimo samozaposleni ali nevladni producenti), pa tudi v čisto konkretnih potezah: med njimi so prenovljeni pravilnik o strokovnih komisijah, v katerem je občutno zmanjšan vpliv politike na odločitve teh strokovnih teles, povečana sredstva na razpisih za prihodnje leto, ki bodo vsaj nekoliko ublažila težek položaj neodvisnih ustvarjalcev, a tudi nekatere menjave v vrhu javnih kulturnih ustanov, ko gre za direktorje, ki jih je – praviloma mimo mnenja organov istih ustanov ter ob nasprotovanju stroke in širše kulturne javnosti – imenoval Simoniti.