5 držav se lahko pohvali z vsaj enim naslovom prvaka Evrope. Rekorderka je Norveška, ki je bila kar 8-krat na vrhu rokometnega Mt. Blanca, Danska je trikrat osvojila zlato kolajno, po enkrat pa Francija, Madžarska in Črna gora (leta 2012 v Srbiji pod vodstvom sedanjega selektorja slovenske reprezentance Dragana Adžića).

14 držav je na dosedanjih 14 evropskih prvenstvih osvojilo vsaj eno kolajno. Na vrhu je rekorderka spet Norveška z dvanajstimi (osem zlatih, tri srebrne, ena bronasta), sledijo pa ji Danska, Francija (po 5), Madžarska, Rusija (po 4), Španija, Nizozemska, Švedska (po 2), Črna gora, Nemčija, Ukrajina, Avstrija, Hrvaška in Romunija (po 1).

72 golov je rekordni dosežek najboljše strelke v zgodovini evropskih prvenstev. Na Madžarskem jih je leta 2004 dosegla Bojana Radulović (na fotografiji), Črnogorka v dresu domače reprezentance. Po 68 golov sta na enem evropskem tekmovanju zbrali naturalizirana Avstrijka Aušta Fridrikas (Nizozemska 1998) in Romunka Simona Gogirla (Romunija 2000), nekdanja igralka Krima.

12 reprezentanc je nastopilo na uvodnih štirih EP: v Nemčiji 1994, na Danskem 1996, na Nizozemskem 1998 in v Romuniji 2000. Od leta 2002, ko je tekmovanje spet gostila Danska, pa jih nastopa po šestnajst.

2-krat sta Euro za ženske doslej skupaj organizirali dve državi. Prvič je bilo to leta 2010, ko sta evropsko elito sogostili Danska in Norveška, drugič pa štiri leta kasneje, ko sta bili gostiteljici Hrvaška in Madžarska. Po številu gostiteljstev prednjači Danska s štirimi: trikrat samostojno (1996, 2002 in 2020), enkrat pa skupaj z Norveško (2010).

1 igralka je bila dvakrat izbrana za najkoristnejšo rokometašico (MVP) na dosedanjih 13 prvenstvih (na prvem 1994 te nagrade niso podelili). To je Norvežanka Gro Hammerseng, ki je bila MVP na Madžarskem 2004 in Švedskem 2006. Obakrat je bila izbrana tudi v idealno sedmerico prvenstva kot najboljša srednja zunanja igralka, tretjič pa na Danskem in Norveškem 2010.

6 kolajn (pet zlatih in ena srebrna) je rekordni dosežek v zgodovini prvenstev stare celine, s katerim se lahko pohvalijo štiri reprezentantke Norveške: Karoline Dyhre Breivang, Marit Malm Frafjord, Camilla Herrem in Linn-Kristin Riegelhuth Koren.