Si predstavljate, kako velika mora biti ljubezen do določenega štirikolesnika in kako zelo vzdržljiv mora biti, da z njim prevozimo milijon kilometrov? Kaj pa šele porečete ob prevoženih petih milijonih? Učitelj z Long Islanda je tako z volvom P1800 v Guinessovo knjigo rekordov zapisan kot rekorder, ki je z avtom opravil pet milijonov kilometrov (natančneje 4,890.993), najbolj fascinantno pri vsem pa je, da ga je kupil leta 1966. Za lažjo predstavo, to je enako, kot da bi 125-krat obkrožil zemljo. V vsem tem času je avto porabil 406.600 litrov bencina in 3140 litrov olja. Da bi lahko z volvom postavljal mejnike, mu je postalo jasno, ko je brez kakršnih koli stroškov z izjemo rednega servisiranja prevozil prvih 400.000 kilometrov. Bil je tako zadovoljen, da ga je avto vsak dan varno in brez dodatnih stroškov pripeljal v službo in nazaj, da si je obljubil, da bo vselej z njim. In da bo tudi, ko njega ne bo več, avto še vedno opravljal svoje poslanstvo. Ko je kasneje presegel mejo dveh milijonov prevoženih milj (3,2 milijona kilometrov), je postal precej slaven, pri Volvu pa so mu podarili kupeja C70. Verjetno bi uradno letvico dvignil še višje, če ne bi umrl.

Seveda so takšni rekorderji prej izjema kot pravilo, zato se večina odloča za menjavo vozila starejšega letnika z novejšim. Pri čemer so pri menjavi staro za novo v Sloveniji po eni izmed raziskav rabljena vozila večinoma stara od pet do devet let. Delež tistih, ki menjajo staro za novo, se giblje okoli 35 odstotkov, medtem ko je delež menjav staro za staro nekaj nižji, in sicer med 25 in 30 odstotki. Večina, ki kupi rabljen avto, se sooča z vprašanjem, ali je število kilometrov na števcu realno ali so prevrteni. Nič čudnega, v Sloveniji naj bi imel vsak tretji rabljen avto zmanipuliran števec kilometrov, največ poneverb pa se dogaja pri vozilih iz uvoza, ki so karoserijsko in v notranjosti relativno lepo ohranjena. Tako v Slovenijo zapeljejo avtomobili, ki so mlajši od treh let, a so dejansko že popolnoma amortizirani, saj so naredili vsaj 250.000 kilometrov, imeli pa naj bi jih zgolj 50.000. Zato vedno zahtevajte obsežno dokumentacijo o vozilu, pozanimajte se, ali je bil avto zadnje mesece sploh kaj na cesti. Igrajte se detektiva, pokličite prodajalca in se pozanimajte o zadnjem stanju števca. Ni ga namreč hujšega, kot kupiti mačka v žaklju. x