Dončić je 30 ali več košev dosegel na vsaki od šestih tekem novega tekmovalnega obdobja, kar je nazadnje uspelo velikemu Michaelu Jordanu leta 1986. Drugič na zadnjih treh tekem je prišel prek meje 40 točk. Mavericks bo na naslednji tekmi gostil Utah v noči na četrtek po slovenskem času.

Ekipa Los Angeles Lakers je po petih porazih prišla do prve zmage kot zadnja ekipa, ki jih je to uspelo v tej sezoni. Denver Nuggets, za katere slovenski reprezentant Vlatko Čančar ni dobil priložnosti za igro, je ugnala s 121:110. Denver je s štirimi zmagami in tremi porazi osmi na zahodnem delu lige, Dallas je deseti.