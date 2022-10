V zadnjih dveh letih je zlato kolo pripadlo slovenskima kolesarjema. Pred dvema letoma ga je prejel Roglič, lani pa Pogačar. Letos Pogačarja ni med glavnimi favoriti, to sta Belgijec Remco Evenepoel in Danec Jonas Vingegaard.

Slednji je osvojil dirko po Franciji, skupaj pa je v letu 2022 zabeležil sedem zmag. Evenepoel je zmagovalec dirke po Španiji ter svetovni prvak iz Avstralije, med njegovimi 15 zmagami v tem letu pa je tudi spomenik Liege-Bastogne-Liege.

Pogačar ima prav tako za sabo sijajno leto s 16 zmagami, od tega tudi z največ zmagami v svetovni seriji - 12. Na Touru je bil drugi, še drugič v karieri pa je slavil na zadnjem spomeniku sezone po Lombardiji. Vso leto je dirkal na visoki ravni in se podpisal pod zmage na dirkah po ZAE, Tirreno-Adriatico, Strade Bianche, po Sloveniji in mnoge druge.

Med kandidati za prestižno nagrado, ki jo podeljuje Velo Magazine - ta spada pod okrilje športnega časnika L'Equipe in organizatorje dirke po Franciji Aso -, so še Italijan Filippo Ganna, Avstralec Jai Hindley, Britanec Geraint Thomas, Belgijec Wout Van Aert ter štirje Nizozemci Mathieu van der Poel, Dylan van Baarle, Fabio Jakobsen in Harrie Lavreysen (velodrom).

Med kolesarkami favoritka Annemiek van Vleuten

V ženski konkurenci je izrazita favoritinja Nizozemka Annemiek van Vleuten. Dobila je obe prestižni večdnevni dirki po Italiji in Franciji, septembra pa je postala še svetovna prvakinja v Wollongongu.

Med 14 kandidatkami so še tri Italijanke, Elisa Balsamo, Marta Cavalli in Elisa Longo Borghini, štiri Francozinje, Audrey Cordon-Ragot, Pauline Ferrand-Prevot (gorsko kolesarstvo), Mathilde Gros (velodrom) ter Juliette Labous, tri Nizozemke, Lorena Wiebes, Marianne Vos in Demi Vollering, ter Danka Cecilie Uttrup Ludwig, Južnoafričanka Ashleigh Moolman-Pasio ter Belgijka Lotte Kopecky.