Dončić in soigralci so v minuli sezoni dobili tri od štirih obračunov proti Oklahomi, serijo letošnjih tekem pa so začeli s presenetljivim porazom in imajo po petih tekmah na računu le dve zmagi.

Košarkarji Dallasa niso bili razpoloženi pri metu za tri, zadeli so vsega osem od 40 metov. Tudi Dončić je bil daleč od prave forme, saj je ostal brez zadetega meta za tri iz šestih poskusov.

Kljub slabemu metu je Dallas po zaslugi dobre igre rezervirstov še štiri minute pred koncem vodil za 16 točk, nato pa je s serijo 18:2 Oklahoma izsilila podaljšek. Met za zmago po rednem delu je Dončić zgrešil, nato pa v dodatnih petih minutah igre s soigralci ni našel rešitve za razpoložene goste.

Tudi v tem obračunu je Ljubljančan, kot vselej v tej sezoni, presegel mejo 30 točk, se ustavil pri 31, ob tem pa dodal 16 skokov ter deset asistenc. Iz igre je zadel osem od 23 metov, zadel pa 15 od 19 prostih metov. Dvoboj je končal predčasno, saj je v podaljšku vknjižil šesto osebno napako.

Dončić prevzel krivdo

Od njegovih soigralcev je največ pokazal Spencer Dinwiddie z 20 točkami. Pri gostih je bil najbolj razpoložen Shai Gilgeous-Alexander, ki je bil z 38 točkami (9 podaj) najboljši strelec obračuna. Še štirje drugi košarkarji Oklahome so presegli mejo 15 točk, med njimi tudi Isaiah Joe, ki je 15 sekund pred koncem zadel trojko za 99:99 po rednem delu.

Po dvoboju je Dončić prevzel odgovornost za poraz, čeprav tudi njegovi soigralci niso zadeli številnih neoviranih metov za tri točke. »Nisem vodil ekipe. Nisem zadeval, zato je ta poraz moja krivda. Nisem storil, kar bi moral, da tekmo dobimo,« je po tekmi razočarano razlagal slovenski as.

»Ne moremo se zanašati le na Luko, odgovornost mora prevzeti še kdo drug. V tej sezoni smo že večkrat vodili v zadnji četrtini in nato popustili. Ustvarimo si mete, a smo jih tokrat zgrešili. Tudi obrambe ne igramo tiste prave. Neprijeten poraz, a to se dogaja,« pa je dodal trener Dallasa Jason Kidd.

Popravni izpit za Mavericks bo na vrsti že v noči z danes na ponedeljek, ko bodo v svoji dvorani gostili Orlando Magic z najboljšim novincem to sezono, Paolom Bancherom.

Poražen tudi Dragić

Poražen je domači parket zapustil tudi Goran Dragić, saj so njegovi Chicago Bulls izgubili proti Philadelphia 76ers s 109:114. Tudi 36-letnemu Ljubljančanu ni šlo prav veliko od rok. Iz igre je zadel le enega od šestih metov (0/2 za tri) in dvoboj končal z dvema točkama ter po enim skokom in podajo.

Največ, 24, točk je za bike prispeval DeMar DeRozan, s 23 in 20 točkami sta sledila Nikola Vučević (19 skokov) in Zach LaVine. Pri Philadelphii je 25 točk dosegel Joel Embiid.

Neporažen v rednem delu ostaja Milwaukee. Bucks so na krilih Giannisa Antetokounmpa (17 skokov) in Jrueja Holidaya (12 podaj), dosegla sta po 34 točk, ugnali Atlanta Hawks s 123:115. Pri poražencih se je izkazal Trae Young z 42 točkami.

Bucks so na vrhu vzhodne konference s petimi zmagami, sledita pa Cleveland Cavaliers (4-1) in Atlanta (4-2). Na dnu vzhoda so presenetljivo košarkarji Brooklyn Nets (1-5), ki so ponoči kljub 35 in 26 točkam Kyrieja Irvinga oz. Kevina Duranta izgubili proti Indiana Pacers. Pri teh se je z 32 točkami izkazal novinec Bennedict Mathurin.

Curry še petič čez 30 točk

Na zahodu so košarkarji Utah Jazz prav tako zabeležili peto zmago, a so za to potrebovali sedem tekem. Pred njimi so na lestvici zahoda le košarkarji Portlanda Trail Blazers (5-1) in Phoenix Suns (4-1).

Jazz so ponoči za točko ugnali Memphis Grizzlies, in sicer s 124:123. Lauri Markkanen (23), Kelly Olynyk (23) in Jordan Clarkson (21) so vsi presegli mejo 20 točk, pri grizlijih pa sta prednjačila Desmond Bane (32) in Dillon Brooks (30). Ja Morant pri poražencih ni igral.

Golden State Warriors so v gosteh morali priznati premoč skromnim Charlotte Hornets s 113:120. Petič je na šestih tekmah to sezono pri prvakih Stephen Curry presegel mejo 30 točk. Dosegel jih je 31 ob 11 skokih. Jordan Poole je dodal 24 točk. Pri Charlottu je blestel P. J. Washington z 31 točkami.

Na edini preostali tekmi so Sacramento Kings s 119:113 ugnali Miami Heat, za katere je Tyler Herro dosegel 34 točk.