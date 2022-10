Minus ne sme pokopati ambicij

Ljubljanska javna podjetja še nikoli niso poslovala slabše. V zadnjih letih je bilo običajno, da je Energetika Ljubljana ustvarila nekaj milijonov evrov dobička, podjetje Vodovod-kanalizacija je pred združitvijo s Snago poslovalo stabilno, po dokončanju regijskega centra za ravnanje z odpadki je bila Snaga od leta 2016 naprej v vse bolj negotovem položaju, Ljubljanski potniški promet pa je s subvencijami razmeroma solidno shajal. Skozi leta se je poslovanje javnih podjetij tudi precej racionaliziralo, saj so bile na javni holding prenesene številne skupne službe, ki so se prej podvajale. Pod črto je bilo poslovanje vseh podjetij skupaj solidno in predvidljivo, do neke mere tudi ambiciozno, saj je bilo izvedenih na desetine milijonov evrov investicij v ravnanje z odpadki, kanalizacijsko in vodovodno omrežje, širilo in obnavljalo se je plinovodno ter toplovodno omrežje, v Energetiki so tik pred dokončanjem več kot sto milijonov evrov vredne plinsko-parne enote, zaradi katere se bo premog v naslednjih letih umaknil iz Ljubljane. Javna podjetja niso ustvarjala ne blaznih dobičkov ne velikih izgub, kar je tudi smiselno, saj so tu zato, da meščanom zagotavljajo zanesljive, kakovostne in ne predrage storitve, investirajo v dobro delovanje vseh sistemov in skrbijo za okolje.