Po nepričakovanem domačem skalpu štirikratnega evropskega prvaka Kiela in še bolj šokantnem porazu v Zlatorogu proti Nantesu s kar enajstimi goli razlike so v taboru pivovarjev na tretji tekmi pred domačimi navijači pričakovali vsaj približno polno dvorano in morebitno zmago proti prvaku Evrope iz sezone 2015/16. Za razliko od dvobojev s Kielom, na katerem se je po uradnih podatkih evropske zveze EHF zbralo 2100 gledalcev (v resnici še precej manj), proti Nantesu pa 2200, si je gostovanje Kielc – spet po podatkih veljakov z Dunaja – ogledalo 2750 ljudi, kar je polovična zmogljivost hrama slovenskega rokometa. A kljub (pod)povprečni obiskanosti, vseeno dobrem vzdušju v dvorani in dobri predstavi gostiteljev so ti znova ostali praznih rok, tretjič na devetem medsebojnem obračunu s Poljaki in prvič v Zlatorogu.

A znova najmlajša ekipa med vsemi 16 klubi v ligi prvakov (povprečna starost 22,81 leta, druga najmlajša danski GOG Gudme s 23,49, najstarejši madžarski Veszprem z 29,14) je nepričakovano namučila zasedbo trenerja Talanta Dušebajeva. V Biškeku, glavnem mestu Kirgizije, se je leta 1968 rojeni Dušebajev v četrtek zvečer proti celjskemu »otroškemu vrtcu« srečno in spretno izvlekel, po tekmi pa je na račun mladih gostiteljev in njihovega trenerja nasul kopico komplimetov. Toda Dušebajev, eden petih v rokometni zgodovini, ki so naslov prvaka Evrope osvojili kot igralci in trenerji (enkrat kot igralec, štirikrat kot trener) ter eden dveh, ki sta bila najboljša na stari celini z dvema različnima kluboma (Islandec Alfred Gislason z Magdeburgom in Kielom, Dušebajev s Ciudadom Realom in Kielcami), se lahko za zmago v Celju v veliki meri zahvali tudi francoskima sodnicama Charlotte in Julie Bonaventura.

Pivovarji so na pravi poti

Sestri dvojčici sta predvsem v odločilnih trenutkih s svojimi odločitvami več kot očitno stopili na stran Kielc in precej prispevali k temu, da se je po štirih poljskih porazih v Celju le končal njihov negativni niz. »Nikoli ne bom priznal, da je moja ekipa izgubila. Prvič po porazu bom čestital svoji ekipi, ponosen sem nanjo, na igrišču smo delovali vrhunsko ter bili do zadnjih minut v igri za zmago ali vsaj remi. Pokazali smo pravi obraz, bili smo enakovredni verjetno trenutno najboljši ekipi v Evropi, a enostavno ni šlo. Toda o razlogih za to ne želim govoriti, da mene in klub ne bi doletela še kakšna kazen. Imam svoje mnenje o sojenju, a ga bom raje zadržal zase,« se je celjski trener Alem Toskić s solzami v očeh, zelo razočaran in skoraj brez glasudiplomatsko izognil kritiki sodnic iz Francije, ki sta njemu in ekipi ukradli še eno veliko evropsko presenečenje.

Vsaj delna tolažba zanj in njegove fante po dvoboju z aktualnimi podprvaki Evrope so bili glasni in dolgi aplavzi domačih gledalcev s tribun Zlatoroga ter bučni žvižgi na račun Francozinj. »Kapo dol mojim fantom, ki so kljub mladosti in pomanjkanju izkušenj igrali enakovredno do konca. Seveda smo si želeli senzacije, a so gostje v končnici izkoristili svoje bogate izkušnje in zmagali. Na koncu so odločale malenkosti, ki pa so bile na strani gostov. Toda ne glede na razplet gledam na tekmo s pozitivne plati. Imamo zelo mlado ekipo, za katero je pomembno, da se razvija in da vsi skupaj vidimo, da smo na pravi poti. Proti Kielcam je bila za nas zelo koristna učna ura in izkušnja, zdaj pa že gledamo proti novima izzivoma,« je po obračunu s Poljaki, ki imajo v svojih vrstah kar 17 reprezentantov iz osmih držav in ki so že petkrat igrali na sklepnem turnirju najboljše četverice v ligi prvakov v dvorani Lanxess Arena v Kölnu, dodal trener Toskić.

Celjane v naslednjem tednu čakata Elverum in Trimo

V naslednjem tednu čakata Toskićevo ekipo dve zelo pomembni preizkušnji v Evropi in doma. V sredo, 2. novembra, bodo v evropski ligi prvakov gostovali pri Elverumu na Norveškem, ki je edini v skupini B in skupaj s Portom edini med elitno evropsko šestnajsterico, ki na petih tekmah ni osvojil še niti točke. Samo štiri dni kasneje čaka pivovarje v slovenski ligi derbi s Trimom v Trebnjem, po šestih krogih pa imajo še neporaženi Celjani dve točki prednosti pred ekipo trenerja Uroša Zormana in Rikom iz Ribnice.

Skupina B, 5. krog: Celje Pivovarna Laško – Kielce 30:33 (16:17), Nantes – Kiel 38:30 (20:15), Pick Szeged – Elverum 30:23 (16:10), Aalborg – Barcelona 33:39 (19:19).