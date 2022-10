Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Darjo Felda je pojasnil, da se z novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja implementira zaveza vlade iz dogovora o načinu realizacije V. točke stavkovnega sporazuma med vlado ter Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz). Realizacija tega dogovora je tudi del zavez iz podpisanega dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.

Hkrati je pojasnil tudi razloge za nujni postopek, saj bodo tako preprečili težko popravljive posledice za delovanje države, kar bi v nasprotnem primeru bistveno otežilo razrešitev zahtev sindikatov javnega sektorja zaradi že napovedanega stavkovnega vala v javnem sektorju.

Novela omogoča šolnikom nadaljnji karierni razvoj

Glavni cilj zakona je dopolnitev kariernega razvoja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ter omogočiti nadaljnji karierni razvoj z uvedbo četrtega naziva - višji svetnik, ki bo umeščen za nazivom svetnik. Novela spreminja tudi poimenovanje strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju, in sicer se »pomočnik vzgojitelja« preimenuje v »vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja«.

S tem bodo po njegovih besedah vzpostavili dodatno motivacijo v kariernem razvoju strokovnih delavcev, podaljšali tudi obdobje kariernega napredovanja. »Uporaba zakona je predvidena s 1. septembrom 2023, minister pa mora v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi ustrezno spremeniti pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive,« je dejal Felda in dodal, da novelo podpirata pristojni odbor in komisija državnega sveta. V razpravi so tako poslanci koalicije kot opozicije izrekli podporo zakonu.

Zakon podprli tudi v SDS In NSi

Kot je dejala Alenka Helbl, v poslanski skupini SDS niso in ne bodo nasprotovali dobrim rešitvam za vse državljane. Hkrati je opozorila na dopis Skupnosti občin Slovenije, ki zahteva, da se dodatni stroški za izvajanje zakonskih nalog občin upoštevajo pri izračunu povprečnine za leto 2024. Tudi v poslanski skupini NSi so napovedali podporo zakonu. Iva Dimic (NSi) je pripomnila, da je pred vlado danes tudi izziv, kako poklic učitelja rehabilitirati.

Soniboj Knežak (SD) je dejal, da je pred njimi še kar nekaj izzivov, povezanih s prilagajanjem našega izobraževalnega sistema vsem spremembam sodobnega sveta. Milan Jakopovič (Levica) je izpostavil, da se bodo v stranki še naprej zavzemali za dostojen status učiteljskega poklica in javno šolstvo. Robert Janev (Svoboda) pa je opozoril na predolgo degradacijo učiteljskega poklica, zato so vsi ukrepi v tej smeri po njegovi oceni korak v pravo smer.