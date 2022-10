#video Prvi trojni dvojček sezone Dončića dovolj za novo zmago Dallasa

Košarkarji Dallas Mavericks so v ligi NBA na krilih razpoloženega Luke Dončića na gostovanju po podaljšku premagali Brooklyn Nets s 129:125. Slovenski zvezdnik je bil prvo ime večera v dvorani Barclays Center, saj je prvič to sezono presegel 40 košev in dosegel trojni dvojček z 41 točkami, 14 podajami in 11 skoki.