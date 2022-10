Medtem ko so Celjani tritedenski premor v ligi prvakov – zaradi reprezentančnega prvega ciklusa kvalifikacij za nastop na EP 2024 v Nemčiji – izkoristili tudi za igranje tekem v slovenski ligi, so Kielce s posebnim povabilom (wild card) mednarodne zveze IHF nastopile na tekmovanju Superglobe, neuradnem klubskem svetovnem prvenstvu v Savdski Arabiji. V skupini so po zmagah proti brazilskemu Taubateju (39:30) in kuvajtski ekipi Al Kuwait (47:26) osvojile prvo mesto in se med 12 klubi uvrstile v polfinale. Tam je bila od njih boljša Barcelona (39:28), na tekmi za končno tretje mesto pa je poljski klub premagal Al Ahly iz Egipta s 35:26.

Čeprav so Kielce v Celje prispele brez štirih pomembnih igralcev (Poljaka Pawla Paczkowskega, Šveda Elliota Stenmalma ter Francozov Benoita Kounkouda in Dylana Nahija), so hitro zagospodarile v Zlatorogu. Že pred sredino prvega polčasa so dvakrat povedle s plus štiri (8:4, 9:5), a so se pivovarji še pravočasno prebudili. Za to je poskrbel predvsem odlični Aleks Vlah, ki je že tradicionalno vstopil v igro okoli 15. minute, skupaj s soigralci je v dobrih sedmih minutah naredil delni izid 6:1 in pri izidu 11:10 so si gostitelji priigrali prvo vodstvo na dvoboju, ki ga je evropska zveza EHF izbrala za tekmo kroga. Sledilo je šest zaporednih izenačenj (skupno deset v prvem polčasu), na odmor pa so gostje odšli z minimalno prednostjo (17:16).

Tudi drugi polčas se je začel po scenariju iz prvega in Kielce so si nekajkrat priigrale štiri gole naskoka. Nazadnje pri 24:20, nato pa jih je doletel 10-minutni strelski post, ko so se Celjani približali le na gol zaostanka. Szymon Sicko je bil v nadaljevanju nerešljiva uganka za pivovarje (z devetimi goli iz enajstih strelov tudi prvi strelec tekme), ki so do izida 29:31 v 58. minuti ves čas zaostajali le za gol ali dva. Poleg francoskih sodnic, sester dvojčic Charlotte in Julie Bonaventura, ki sta s svojimi čudnimi odločitvami več kot očitno vlekli na stran gostov, se je v končnici razigral še francoski reprezentant Nedim Remili s tremi zaporednimi goli in Kielce so šele na peti medsebojni tekmi s slovenskimi prvaki premierno zmagale v Celju.

Celjski vratar Gal Gaberšek je proti Poljakom zbral tri obrambe: »Pokazali smo borbenost in željo, saj smo želeli točki obdržati v Zlatorogu. Borili smo se od prve do zadnje minute, a žal se nam ni izšlo. Na koncu je malce zmanjkalo tudi športne sreče. A dvigniti moramo glavo in iti naprej, saj nas spet čakajo težke tekme.«