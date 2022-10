Barada in Bobinac v rahli prednosti

Boj za položaj predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez se je razplamtel. Povsem nove razsežnosti je dobil poleti, ko je uradno kandidaturo podal Janez Sodržnik. Predsednik Športne zveze Ljubljane je namreč znan po tem, da ima pod kontrolo veliko večino drugega dela imena olimpijskega komiteja, Združenja športnih zvez. Prvega moža slovenskega športa ne izbira zgolj vrhunski šport, ki ima sicer po statutu Mednarodnega olimpijskega komiteja več kot polovico glasov, temveč igrajo pomembno vlogo tudi neolimpijski športi ter lokalne športne zveze in klubi. Ko sta Tomaž Barada in Franjo Bobinac dobila uradno potrditev, da se Janez Sodržnik podaja v boj, je postalo jasno, da jima bo odvzel številne glasove. Postala sta ranljiva. Barada in Bobinac sicer nimata ničesar skupnega, izhajata iz povsem različnih okolij, tudi njuni pogledi se precej razlikujejo. A jima je kmalu postalo jasno, da lahko Sodržnika razorožita le s skupnimi močmi.