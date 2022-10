Šestintridesetletni Dragić je dvoboj začel na klopi in v 15:46 minute dosegel 13 točk. Iz igre je zadel pet od devetih metov, nezgrešljiv je bil pri metih za tri točke. V statistiko je vpisal še dva skoka in pet podaj.

Pri zanesljivi zmagi s 124:109, biki so ob polčasu vodili s 76:57, se je pri domačih najbolj izkazal Zach LaVine z 28 točkami, DeMar DeRozan jih je dodal 17. Pri gostih sta izstopala Buddy Hield s 24 in Tyrese Haliburton z 18 točkami (11 podaj).

Chicago je vknjižil tretjo zmago v sezoni po petih odigranih tekmah in je ena izmed devetih ekip s pozitivnim razmerjem zmag in porazov na vzhodu. Indiana je na petih tekmah vknjižila eno zmago.

Brez nje pa ostajajo košarkarji Los Angeles Lakers. Tokrat so bili od jezernikov s 110:99 boljši Denver Nuggets in jim zadali četrti zaporedni poraz na začetku sezone.

Pri Denverju je ob domači zmagi najbolj blestel dvakratni zaporedni MVP, Nikola Jokić. Srbski center se je ustavil pri 31 točkah, v statistiko pa je vpisal še 13 skokov, devet podaj in štiri ukradene žoge. Iz igre je zadel 12 od 17 metov. Vlatko Čančar je za Denver priložnost dobil ob koncu srečanja, v statistiko pa v 2:46 minute vpisal le izgubljeno žogo.

Pri Lakers je 22 točk dosegel Anthony Davis, ki je ob tem pobral še 14 skokov. LeBron James je 19 točkam (8/21 iz igre) dodal devet podaj. Jezerniki so igrali brez poškodovanega Russella Westbrooka.

Le malenkost bolje gre na začetku sezone košarkarjem Brooklyn Nets. Slednji so izgubili tretjič na štirih tekmah. Mrežice niso našle načina, kako zaustaviti Giannisa Antetokounmpa, ki je ob zmagi Milwaukee Bucks s 110:99 dosegel 43 točk (16/25 iz igre), 14 skokov in pet podaj. Pri Brooklynu se je pri 33 točkah ustavil Kevin Durant, 27 jih je dodal Kyrie Irving.

Milwaukee, prvak v sezoni 2020/21, je na vrhu vzhodne konference tako edino neporaženo moštvo lige NBA. Ponoči so prvič poraženi s parketa odšli Portland Trail Blazers. S 119:98 so jih ugnali košarkarji Miami Heat.

Tretjič zaporedoma pa sta slavila Cleveland in New York. Cavaliers so ob zmagi s 103:92 zadali peti zaporedni poraz Orlando Magic, pri katerih se je vnovič izkazal novinec Paolo Banchero z 29 točkami. Knicks pa so s 134:131 po podaljšku premagali Charlotte Hornets na krilih 27 točk in 13 asistenc Jalena Brunsona.

Četrtič je izgubilo moštvo Philadelphia 76ers. Enim izmed favoritov prav tako ne gre po načrtih, tokrat jih je kljub 31 točkam Joela Embiida in Tyresa Maxeyja s 119:109 ugnal Toronto. Pri Raptors je Gary Trent dosegel 27 točk.

Na vrhu zahodne konference so po porazu Portlanda zdaj košarkarji Utah Jazz, ki so za četrto zmago na petih tekmah ugnali Houston Rockets s 109:101. Atlanta Hawks pa je sezono odprla s tremi zmagami in porazom. V gosteh so bili po zaslugi Traeja Younga (35 točk) boljši od Detroit Pistons s 118:113.

V noči z danes na petek bo na parket stopil Luka Dončić. Z Dallas Mavericks se bo v gosteh meril z Brookylnom.