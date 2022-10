Trije porazi (Aalborg, Barcelona, Nantes) in ena zmaga (Kiel) – to je izkupiček Celjanov po štirih krogih v skupini B, v kateri trenutno zasedajo šesto mesto, ki še kot zadnje prinaša napredovanje v osmino finala. Obraten izkupiček imajo Kielce, ki si delijo tretje mesto z Nantesom: en poraz (Barcelona) in tri zmage (Kiel, Nantes, Aalborg). Poljaki, ki prvič nastopajo z novim imenom (Lomza Industria Kielce), v tej sezoni – že njihova dvajseta med elito – branijo naslov podprvakov Evrope, potem ko so na zadnjem sklepnem turnirju četverice v finalu pred 19.250 gledalci v Lanxess Areni v Kölnu šele po podaljških in streljanju sedemmetrovk izgubili proti Barceloni s 35:37.

Celjani so letos v Zlatorogu že skalpirali enega glavnih favoritov za potovanje v Köln, nemški Kiel (38:36), zdaj upajo še na presenečenje proti klubu s podobnim imenom (Kielce). Pred dvobojem z 19-kratnimi državnimi in 17-kratnimi pokalnimi prvaki Poljske celjski trener Alem Toskić pravi: »Kielce so klub, ki ima najvišje ambicije in ki je znova eden glavnih favoritov za evropski naslov. Igrajo pod taktirko vrhunskega trenerja Talanta Dujšebajeva, ki razpolaga z izjemno širokim kadrom vrhunskih igralcev.« Dušebajev ima v ekipi (poleg številnih reprezentantov Poljske ter svojih sinov, Alexa in Daniela, ki oba igrata za Španijo) še devet tujcev iz sedmih držav: Francije (Benoit Kounkoud, Nedim Remili, Dylan Nahi), Hrvaške (Igor Karačić), Islandije (Haukur Thrastarson), Švedske (Elliot Stenmalm), Nemčije (Andreas Wolff), Španije (Miguel Sanchez) in Belorusije (Arcem Karalek).

V slovenski ligi so pivovarji še edini s stoodstotnim izkupičkom (šest zmag), s po eno zmago manj jim sledita Trimo in Ribnica. In kaj Toskić pričakuje pred obračunom s Kielcami, ki v napadu dosegajo precej več golov kot Celjani (138:124 na štirih tekmah), sočasno pa jih precej manj tudi prejemajo (130:145)? »Njihov cilj sta nedvomno dve točki, a si tudi mi želimo odigrati dobro tekmo. Igramo doma, pred našimi navijači, dali bomo vse od sebe. Stvar, ki jo bom zahteval od moje ekipe, je maksimalna borbenost in osredotočenost v igri vseh šestdeset minut. Kaj bo to prineslo, bomo videli šele na tekmi. Nikakor se ne predajamo vnaprej, ampak se bomo skušali čim bolj pogumno zoperstaviti Kielcam.«

Bo več gledalcev v Zlatorogu?

Domači kapetan Aleks Vlah je po štirih krogih s 33 goli prvi strelec letošnje lige prvakov, najučinkovitejši igralec Kielc pa je desnokrilni poljski reprezentant Arkadiusz Moryto na devetem mestu s 23 goli. In še tale zanimivost: Vlah je na štirih tekmah dosegel gol več kot v dveh letih in pol v Evropi skupaj v dresu svojega prejšnjega kluba Zagreba. »Kdor vsaj malce spremlja rokomet, dobro ve, kako kakovosten tekmec prihaja v Zlatorog. Gre za ekipo, ki premore serijo reprezentantov različnih držav, ki spadajo med najboljše v Evropi,« ocenjuje 25-letni Aleks Vlah, Koprčan na začasnem delu v Celju.

Ob edini letošnji celjski zmagi v ligi prvakov proti Kielu je Vlah dosegel svoj strelski rekord – deset golov ob le treh zgrešenih strelih, za nameček je zbral še devet podaj. Primorec, ki v celjsko igro na evropskih tekmah skoraj vedno vstopa šele sredi prvega polčasa (takšna je pač taktika trenerja Toskića, s katero se strinja tudi Vlah), upa, da se bo v Zlatorogu zbralo več gledalcev kot na zadnjem dvoboju z Nantesom (le okoli 2000): »Čaka nas nov evropski spektakel, tekma, na kateri se želimo znova dokazati na najvišji ravni. V dvoboj ne gremo z belo zastavo, skušali bomo prikazati čim boljšo igro. V tej sezoni smo že večkrat dokazali, da se lahko uspešno zoperstavimo vsaki ekipi.«

